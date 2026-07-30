LeBron James 'se paga' nos 76ers em menos de uma semana Contratação rende registro histórico de camisas vendidas nas primeiras 48 horas

A contratação de LeBron James pelo Philadelphia 76ers já começou a render frutos fora das quadras. Em apenas 48 horas após o anúncio do acordo, o astro da NBA registrou o maior volume de vendas de camisas da história para um atleta recém-chegado a uma equipe, segundo dados divulgados pela Fanatics, parceira oficial de e-commerce da liga.

O recorde supera a marca estabelecida pelo japonês Shohei Ohtani em 2023, quando assinou com o Los Angeles Dodgers após fechar o maior contrato da história do esporte norte-americano.

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O impacto comercial foi tão grande que LeBron já teria, na prática, "se pagado" em menos de uma semana. O veterano assinou contrato de dois anos com os 76ers, em um acordo de US$ 8 milhões, cerca de US$ 3,9 milhões por temporada, enquanto sua chegada desencadeou uma corrida por produtos oficiais da franquia.

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

Vendas superam passagem de LeBron pelos Lakers

Os números impressionam. Nas primeiras 48 horas após o anúncio, LeBron vendeu mais camisas do que durante toda a primeira semana de comercialização quando foi apresentado pelo Los Angeles Lakers, em 2018.

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Além disso, desde a oficialização do contrato, oito dos dez produtos esportivos mais vendidos nos três principais sites da Fanatics nos Estados Unidos são relacionados ao camisa 6 dos 76ers. A empresa não revelou o faturamento nem o número exato de unidades comercializadas.

Estoques esgotados

A alta demanda também esgotou rapidamente os estoques. Na noite de quarta-feira (30), os 13 modelos de camisas de LeBron disponíveis na loja oficial da NBA estavam sem pronta entrega. Em alguns casos, o prazo de envio foi adiado para outubro. Os uniformes são vendidos por valores entre R$ 330 e R$ 510 na loja oficial da liga.

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