'Não vai funcionar': Shaq critica 76ers de LeBron James Ex-pivô critica elenco com estrelas demais e prevê batalhas de ego, o que pode afetar principalmente Tyrese Maxey

O ex-jogador Shaquille O'Neal afirmou que o supertime montado pelo Philadelphia 76ers não vai funcionar na NBA. A declaração, feita no podcast The Big Podcast with Shaq, surpreende um pouco, já que ele mesmo defendeu a ida de LeBron James ao elenco, definindo-o como um jogador "arrogante modesto".

76ers recheado de estrelas

O'Neal apontou o excesso de egos como o principal obstáculo para o sucesso da equipe, que contratou LeBron James como agente livre e adquiriu Jaylen Brown via troca na offseason. Os dois chegaram a um elenco que já tinha Tyrese Maxey, Joel Embiid e VJ Edgecombe, e a torcida em Filadélfia passou a sonhar com o primeiro título da franquia em 43 anos.

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"Para mim, esse 76ers não vai dar certo na NBA", afirmou O'Neal. O tetracampeão questionou abertamente como a franquia pretende gerenciar a hierarquia do time, especialmente após o esforço de Maxey para se consolidar no topo.

Segundo Shaq, o armador trabalhou de forma incansável para assumir a liderança da equipe, mas agora se vê em um dilema direto com as adições de peso ao grupo. Ele levantou a dúvida sobre o papel de Maxey a partir de agora, questionando se o jovem astro "deve dar um passo atrás ou continuar fazendo o que estava fazendo" para acomodar a chegada de Jaylen Brown.

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O ex-pivô, de 54 anos, disse ainda que sente pena do jogador. De acordo com ele, Tyrese Maxey chegou à equipe como um jogador comum e, enquanto Embiid estava lesionado na maior parte do ano, o jovem assumiu a liderança e puxou as responsabilidades para si mesmo.

Shaq continuou: "Depois, LeBron James chegou ao 76ers. E tem também o Joel Embiid. Portanto, são estrelas demais, egos demais no mesmo time. Três ou quatro jogadores vão ter que aceitar e dizer: 'tudo bem, vai você, é com você'. LeBron, por exemplo, gosta de ter a bola, de ficar muito tempo com ela nas mãos."

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Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, enterra a bola na prorrogação contra o Houston Rockets, em Filadélfia, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Arwen Clemans/Getty Images/AFP)

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Jogadores querem jogar com LeBron

Apesar da preocupação de Shaq, Shams Charania, jornalista da ESPN americana, informou que Jaylen Brown ter sido contratado foi peça fundamental para LeBron James ter aceitado o projeto da equipe. Além disso, minimizou qualquer rivalidade por ego: "Pense em Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Tyrese Maxey, Joel Embiid e LeBron James. Vai existir muito sacrifício na próxima temporada. E uma pessoa próxima a Jaylen Brown me disse hoje que ele vai encarar isso sem ego."

Além disso, Maxey compartilha o mesmo empresário de LeBron (Rich Paul, da Klutch Sports), treina com o "King" durante as férias e, segundo fontes da liga, foi um dos principais motivadores para a ida do astro de 41 anos ao Sixers, tendo liderado ativamente as tentativas de contato direto dos jogadores do 76ers para recrutar James. O jovem, inclusive, já se referiu ao veterano publicamente como um "irmão mais velho".

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O próprio LeBron aproveitou uma de suas primeiras declarações como jogador da equipe para elogiar o armador. Em seu podcast, Mind the Game, James enfatizou como a evolução de Maxey nos últimos anos o consolidou como um dos guardas mais dinâmicos e letais do basquete mundial, classificando-o como "um jogador de basquete excepcional".

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