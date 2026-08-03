Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

'Não vai funcionar': Shaq critica 76ers de LeBron James

Ex-pivô critica elenco com estrelas demais e prevê batalhas de ego, o que pode afetar principalmente Tyrese Maxey

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
03/08/2026 16:19
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Shaquille O'Neal é tetracampeão da NBA, assim como LeBron James (Foto: Reprodução)
Shaquille O'Neal é tetracampeão da NBA, assim como LeBron James (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Shaquille O'Neal afirmou que o supertime montado pelo Philadelphia 76ers não vai funcionar na NBA. A declaração, feita no podcast The Big Podcast with Shaq, surpreende um pouco, já que ele mesmo defendeu a ida de LeBron James ao elenco, definindo-o como um jogador "arrogante modesto".

76ers recheado de estrelas

O'Neal apontou o excesso de egos como o principal obstáculo para o sucesso da equipe, que contratou LeBron James como agente livre e adquiriu Jaylen Brown via troca na offseason. Os dois chegaram a um elenco que já tinha Tyrese Maxey, Joel Embiid e VJ Edgecombe, e a torcida em Filadélfia passou a sonhar com o primeiro título da franquia em 43 anos.

continua após a publicidade

"Para mim, esse 76ers não vai dar certo na NBA", afirmou O'Neal. O tetracampeão questionou abertamente como a franquia pretende gerenciar a hierarquia do time, especialmente após o esforço de Maxey para se consolidar no topo.

Segundo Shaq, o armador trabalhou de forma incansável para assumir a liderança da equipe, mas agora se vê em um dilema direto com as adições de peso ao grupo. Ele levantou a dúvida sobre o papel de Maxey a partir de agora, questionando se o jovem astro "deve dar um passo atrás ou continuar fazendo o que estava fazendo" para acomodar a chegada de Jaylen Brown.

continua após a publicidade

O ex-pivô, de 54 anos, disse ainda que sente pena do jogador. De acordo com ele, Tyrese Maxey chegou à equipe como um jogador comum e, enquanto Embiid estava lesionado na maior parte do ano, o jovem assumiu a liderança e puxou as responsabilidades para si mesmo.

Shaq continuou: "Depois, LeBron James chegou ao 76ers. E tem também o Joel Embiid. Portanto, são estrelas demais, egos demais no mesmo time. Três ou quatro jogadores vão ter que aceitar e dizer: 'tudo bem, vai você, é com você'. LeBron, por exemplo, gosta de ter a bola, de ficar muito tempo com ela nas mãos."

continua após a publicidade
Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, enterra a bola na prorrogação contra o Houston Rockets, em Filadélfia, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Arwen Clemans/Getty Images/AFP)
Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, enterra a bola na prorrogação contra o Houston Rockets, em Filadélfia, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Arwen Clemans/Getty Images/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jogadores querem jogar com LeBron

Apesar da preocupação de Shaq, Shams Charania, jornalista da ESPN americana, informou que Jaylen Brown ter sido contratado foi peça fundamental para LeBron James ter aceitado o projeto da equipe. Além disso, minimizou qualquer rivalidade por ego: "Pense em Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Tyrese Maxey, Joel Embiid e LeBron James. Vai existir muito sacrifício na próxima temporada. E uma pessoa próxima a Jaylen Brown me disse hoje que ele vai encarar isso sem ego."

Além disso, Maxey compartilha o mesmo empresário de LeBron (Rich Paul, da Klutch Sports), treina com o "King" durante as férias e, segundo fontes da liga, foi um dos principais motivadores para a ida do astro de 41 anos ao Sixers, tendo liderado ativamente as tentativas de contato direto dos jogadores do 76ers para recrutar James. O jovem, inclusive, já se referiu ao veterano publicamente como um "irmão mais velho".

continua após a publicidade

O próprio LeBron aproveitou uma de suas primeiras declarações como jogador da equipe para elogiar o armador. Em seu podcast, Mind the Game, James enfatizou como a evolução de Maxey nos últimos anos o consolidou como um dos guardas mais dinâmicos e letais do basquete mundial, classificando-o como "um jogador de basquete excepcional".

🏀 Aposte no seu time favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
AJ Dybantsa em coletiva do NBA Draft 2026 (Foto: Avery J. Munroe/NBAE via Getty Images/AFP)

NBA

Calouro da NBA desafia Luka Doncic: 'Quero ver se é lento mesmo'

Há 4 horas
Shaquille O'Neal é tetracampeão da NBA, assim como LeBron James (Foto: Paras Griffin/AFP)

NBA

'Arrogante modesto': Shaq define escolha de LeBron James por 76ers

Há 3 dias
Joel Embiid e Jaylen Brown se cumprimentam entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics na NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)

NBA

76ers jogará Rodada de Natal da NBA contra Lakers ou Celtics, diz jornalista

Há 3 dias
Klay Thompson é principal opção do Miami Heat após fim da "novela LeBron" (Foto: Glenn James/AFP)

NBA

Sem LeBron James, Cavaliers e Heat buscam soluções no mercado da NBA

Há 3 dias
Kawhi Leonard no Los Angeles Clippers (Foto: AFP)

NBA

NBA: Caso Kawhi Leonard e Clippers pode se arrastar até 2027

Há 3 dias
LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

NBA

LeBron James 'se paga' nos 76ers em menos de uma semana

Há 4 dias
Mais LANCE!
Gui Santos, do Warriors, observa partida contra o Suns pelo torneio play-in da NBA (Foto: Kate frese/Nbae via getty images/Afp)

Gui Santos supera LeBron James em salário da NBA 2026/27

Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron James exalta novo colega no 76ers: 'Jogador excepcional'

LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

Com Knicks e 76ers no topo, NBA projeta os melhores times do Leste

LeBron James, do Los Angeles Lakers, arremessa lance livre contra o Brooklyn Nets

NBA: LeBron James viveu 'montanha-russa emocional' antes de fechar com os Sixers

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

LeBron terá menor salário da carreira após acerto com 76ers; veja lista completa

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

LeBron chega ao 76ers e governador decreta 'Dia de LeBron James'

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

LeBron quebra o silêncio e explica por que escolheu o 76ers: 'Ainda quero me sacrificar'

LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

LeBron James escolhe o 76ers para buscar último título da carreira

LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

Craque da NBA aconselha LeBron James: 'Vá jogar com Stephen Curry'

LeBron James, com expressão série, em jogo do Miami Heat na NBA

Após 'anúncio' da volta de LeBron James, Miami Heat busca nova contratação

Wilt Chamberlain em ação pelo Lakers

Comprado em brechó, casaco dos Lakers é vendido por US$ 89 mil

Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron no Miami? Dirigente do Heat comenta possível retorno

Lebron James durante palestra

Suposto erro do Miami Heat 'entrega' destino de LeBron James; entenda