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76ers jogará Rodada de Natal da NBA contra Lakers ou Celtics, diz jornalista

Sixers aguarda definição do calendário da NBA entre os reencontros de LeBron James ou Jaylen Brown com seus ex-times

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
31/07/2026 11:48
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Joel Embiid e Jaylen Brown se cumprimentam entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics na NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)
Jaylen Brown pode reencontrar Boston Celtics na Rodada de Natal da NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)

O Philadelphia 76ers promete ser uma das grandes atrações da tradicional Rodada de Natal da NBA. Segundo informações divulgadas pelo jornalista americano Evan Sidery, a franquia está confirmada na grade de jogos do dia 25 de dezembro como um dos marquee teams (equipes de maior apelo e destaque) da liga.

Atualmente, a diretoria da NBA trabalha com dois cenários principais para definir o adversário do Sixers no confronto festivo: um duelo contra o Los Angeles Lakers ou uma batalha de conferência contra o Boston Celtics. As duas opções envolveriam bastidores de dois protagonistas do 76ers.

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Contexto de LeBron James e Jaylen Brown pré-76ers

A escolha dos adversários para o dia de Natal não é por acaso. A NBA costuma agendar confrontos com alta carga dramática, rivalidades históricas e grandes astros em quadra.

Um duelo contra o Lakers significaria o reencontro de LeBron James com a franquia de Los Angeles. O "King" encerrou sua passagem pela equipe após oito temporadas. O camisa 23 conduziu o time ao título da NBA em 2020 e consolidou ainda mais seu legado ao se tornar o maior pontuador da história da liga vestindo a camisa da franquia californiana.

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Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)
Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

Do outro lado, encarar o Celtics reativa uma das rivalidades mais antigas e intensas do Leste. O confronto traz ainda mais tempero por conta de Jaylen Brown: recentemente, o atleta foi trocado pela equipe de Boston, em uma negociação com o 76ers que envolveu Paul George, duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada.

Contudo, em mais de um momento, Jaylen desabafou sobre uma certa decepção com o ex-time. Durante a Copa do Mundo, o atleta confessou ao streamer IShowSpeed que o mercado de transferências da NBA é cruel: "É um negócio maluco, irmão. Não vire jogador de basquete. Não existe lealdade. Me despacharam. Simplesmente me mandaram embora."

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Anteriormente, nas suas redes sociais, Brown se despediu dos fãs da franquia e escreveu: "Ainda estou assimilando como tudo aconteceu. Estou animado e decepcionado ao mesmo tempo. Conquistei o respeito desta cidade. Nunca pedi atalhos ou tratamento especial. Simplesmente compareci todos os dias, trabalhei duro e aceitei todos os desafios."

O atleta encerrou uma trajetória de dez temporadas na franquia de Boston, em que foi selecionado no Draft de 2016 e se tornou cinco vezes All-Star. O ala manteve médias acima de 20 pontos por sete temporadas seguidas e foi fundamental no título do Celtics em 2024, quando também foi eleito MVP das Finais.

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A Rodada de Natal é historicamente a vitrine mais importante da temporada regular da NBA, reunindo os jogos de maior audiência pré-playoffs. A confirmação do adversário do Philadelphia 76ers e os horários oficiais das partidas devem ser anunciados pela liga nos próximos dias, quando o calendário completo da temporada for divulgado.

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