Gui Santos supera LeBron James em salário da NBA 2026/27 Brasileiro do Golden State Warriors receberá US$ 4,7 milhões

LeBron James aceitou uma redução salarial para reforçar as chances de título do Philadelphia 76ers e, com isso, receberá menos do que diversos jogadores da NBA na temporada 2026/27. Entre eles está o brasileiro Gui Santos, que terá um salário superior ao do maior pontuador da história da liga.

Em sua quarta temporada pelo Golden State Warriors, Gui Santos receberá US$ 4,7 milhões (cerca de R$ 26 milhões na cotação atual). Já LeBron ganhará US$ 3,8 milhões em seu primeiro ano de contrato com os 76ers. O vínculo do veterano ainda prevê US$ 4 milhões em 2027/28, com opção de saída antes da segunda temporada.

continua após a publicidade

A diferença chama atenção porque LeBron é um dos atletas mais bem pagos da história da NBA. O novo acordo representa o menor salário anual de sua carreira em 24 temporadas na liga e faz com que o astro fique atrás de diversos jogadores em remuneração, mesmo permanecendo entre os principais nomes do basquete mundial.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Astro abre mão de dinheiro por mais um título

A decisão do camisa 23 tem um motivo claro: aumentar as chances de conquistar mais um campeonato da NBA. Ao aceitar um contrato muito abaixo de seu valor de mercado, LeBron abriu espaço na folha salarial do Philadelphia 76ers para a montagem de um elenco mais competitivo.

continua após a publicidade

Após oficializar o acordo, o astro explicou a escolha:

— Ainda quero me sacrificar. Ainda quero trabalhar. Ainda quero batalhar. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir novamente a emoção de conquistar outro campeonato.

A expectativa é que LeBron forme um dos elencos mais fortes da liga ao lado de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown. A franquia busca encerrar um jejum que dura desde 1983, quando conquistou seu último título da NBA.

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

Jogadores que receberão mais que LeBron James em 2026/27

Além de Gui Santos, outros atletas, entre jovens em início de carreira, veteranos experientes e jogadores consolidados na liga, terão salários superiores ao de LeBron na próxima temporada:

continua após a publicidade

Al Horford (Golden State Warriors)- Pivô dominicano de 40 anos, cinco vezes All-Star e um dos veteranos mais respeitados da NBA, ganhará US$ 6,8 milhões. Tristan da Silva (Orlando Magic)- Ala alemão-brasileiro de 25 anos, escolhido no Draft de 2024, ganhará US$ 4 milhões. Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)- Ala de 25 anos, um dos principais novatos de 2024, receberá US$ 4,2 milhões. José Alvarado (New York Knicks)- Armador porto-riquenho de 28 anos e campeão da NBA na última temporada, terá salário de US$ 4,5 milhões. Khris Middleton (Washington Wizards)- Ala de 34 anos, três vezes All-Star e campeão da NBA em 2021, receberá US$ 5,6 milhões. Matas Buzelis (Chicago Bulls) – Ala lituano-americano de 21 anos, uma das principais promessas da liga, ganhará US$ 5,7 milhões. Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat)- Ala de 25 anos, destaque do Heat desde sua chegada à NBA em 2023, receberá US$ 5,9 milhões. Jake LaRavia (Los Angeles Lakers)- Ala de 25 anos, em sua quinta temporada na NBA, ganhará US$ 6 milhões. Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets)- Ala-armador de 34 anos e veterano com mais de uma década na liga, receberá US$ 6,5 milhões.

🏀 Aposte no seu time favorito!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.