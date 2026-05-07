Gui Santos celebra evolução no Warriors: 'Quero ser campeão aqui'

O brasileiro Gui Santos viveu a temporada de maior espaço desde que chegou ao Golden State Warriors. Em 2025/26, o ala aumentou sua média de minutos em quadra de 13,6 para 20,5 por jogo e aproveitou as oportunidades para evoluir em diferentes aspectos dentro da NBA.

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Escolhido na 55ª posição do Draft 2022, Gui afirmou que o crescimento na franquia aconteceu após um longo processo de adaptação, paciência e amadurecimento dentro da equipe comandada por Steve Kerr.

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Lesões abriram espaço para o brasileiro

Durante passagem pelo Brasil, o jogador comentou sua evolução em entrevista na NBA Arena Store, em São Paulo. Segundo Gui, as lesões do elenco dos Warriors ajudaram a abrir espaço na rotação:

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— Ganhar mais minutagem foi questão de oportunidade. Claro que, infelizmente, teve lesões graves na equipe, e isso abriu portas para que eu tivesse mais chances, conseguindo mostrar mais do meu jogo. Saber que ia jogar 30 minutos dá mais confiança para qualquer jogador.

O brasileiro relembrou as dificuldades enfrentadas desde a chegada à NBA, especialmente pela concorrência com atletas consolidados da franquia.

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— É um processo muito difícil. Começa com ter a oportunidade de se inscrever no draft, quem dirá ser escolhido. Você passa pela G-League e por todas as dificuldades de se manter lá. Quando cheguei, o Klay Thompson estava na minha posição, ninguém me conhecia. É muito difícil tomar a posição dos caras.

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'Entendi meu papel'

Gui destacou que compreender sua função dentro da equipe foi fundamental para conquistar espaço no elenco principal. Atualmente, ele divide quadra com nomes históricos como Stephen Curry e Draymond Green:

— Se eu não tivesse tido a paciência de me manter no Warriors, escutar e fazer tudo que me pediam dentro da quadra… Por mais que não seja tão legal só pegar rebote, que seja mais legal fazer 30 pontos… Eu entendi meu papel e, quando chegou a minha hora, eu pontuei mais. Estava pronto.

O ala também relembrou os momentos de oscilação vividos na G-League antes de conseguir sequência na NBA.

— Em vários momentos na G-League, eu me perguntava: "o que estou fazendo aqui?". No jogo seguinte, fazia 25 pontos e pensava: "calma, está tudo bem". Passei por muitos altos e baixos.

Gui Santos, do Golden State Warriors, comemora durante o jogo contra o Memphis Grizzlies, no Chase Center. (Foto: Noah Graham/NBAE/Getty Images/AFP)

Sonho de conquistar a NBA

Gui Santos afirmou que deseja retribuir a confiança recebida pela franquia conquistando um título ao lado das principais estrelas do elenco.

— Quando 55 times me passaram no draft, eles me escolheram. Quero muito retribuir esse carinho sendo campeão. Seria muito especial conquistar isso com o Steph Curry, com o Draymond e com o próprio Steve Kerr.

O brasileiro também explicou que pretende intensificar a preparação física para suportar uma temporada completa com mais tempo em quadra.

— Preciso estar pronto para performar nos 82 jogos e evitar lesões, porque a probabilidade disso aumenta.

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INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Gui Santos (#15) e Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, se cumprimentam durante jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)<br>

Gratidão a Steve Kerr

Gui fez questão de destacar a relação construída com Steve Kerr desde sua chegada ao Warriors. O treinador vive momento de incerteza na franquia, com rumores sobre uma possível saída ao fim do contrato.

— Foi um cara que me ajudou desde o começo, me tratou bem, me deu confiança em momentos em que eu não estava jogando. Ele sentava comigo, me acalmava.

O brasileiro ainda revelou o desejo de seguir trabalhando com o treinador por muitos anos:

— Tenho um carinho gigantesco por ele. Por mim, eu seria atleta do Steve Kerr pelo resto da minha vida.



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