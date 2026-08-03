Calouro da NBA desafia Luka Doncic: 'Quero ver se é lento mesmo' Primeira escolha do Draft revela vontade de encarar astros da liga no mano a mano defensivo e promete Wizards nos playoffs

Primeira escolha do Draft de 2026, AJ Dybantsa já chegou à NBA mostrando personalidade. Em entrevista ao podcast Road Trippin Show, o novato revelou com entusiasmo a sua lista de "confrontos dos sonhos" para a temporada de estreia, destacando a vontade de testar sua defesa no mano a mano contra Luka Doncic e toda a elite da liga.

Além disso, a nova estrela do Washington Wizards assumiu a responsabilidade de mudar o patamar da franquia e cravou a promessa de levar o time de volta à pós-temporada.

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➡️ Quem é AJ Dybantsa, primeira escolha no Draft da NBA de 2026?

LeBron James e Luka Doncic

Perguntado sobre os jogadores que mais quer enfrentar na quadra, Dybantsa apontou LeBron James como a resposta mais óbvia e natural para qualquer calouro. No entanto, o ala não escondeu o fascínio ao falar sobre o estilo de jogo de Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander.

- Eu já assisti ao Luka e ao Shai jogarem ao vivo e parece tudo tão fácil para eles. Isso soa meio louco, mas eu só quero ficar em uma 'ilha de ISO' (no mano a mano defensivo) com o Luka e ver se ele realmente se move devagar daquele jeito.

Dybantsa brincou ainda sobre a inevitabilidade de virar vítima de algum lance do esloveno durante a temporada. Segundo o calouro, ele sabe que pode levar um stepback de três pontos na cabeça e ainda ouvir provocações na sequência, mas vê isso como parte do aprendizado. AJ ressaltou que, mesmo com os "relatórios táticos" alertando para não deixar o astro ir para a sua bola de segurança na esquerda, Doncic encontra um jeito de pontuar exatamente assim.

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Luka Doncic comemora cesta de três contra o Miami Heat no Kaseya Center, em Miami (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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Promessa de playoffs no Wizards

Apesar do entusiasmo individual de enfrentar seus ídolos, Dybantsa fez questão de ressaltar que os prêmios individuais (como o Rookie of the Year) estão em segundo plano. O seu objetivo prioritário para 2026/27 é encerrar a seca de pós-temporada do Washington Wizards, que não joga os playoffs desde 2021.

"Meu objetivo é colocar a equipe lá [nos playoffs] outra vez. Esse será o meu foco na temporada de calouro. Se conseguirmos o sucesso coletivo, os prêmios individuais virão naturalmente", afirmou.

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A promessa de Dybantsa vem amparada pelo desempenho na Las Vegas Summer League, em que teve médias de 25 pontos e 7 rebotes, mesmo que tenha jogado somente dois jogos. Atualmente, o elenco também conta com nomes como Trae Young e Anthony Davis entre os destaques da equipe.

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