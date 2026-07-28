Com Knicks e 76ers no topo, NBA projeta os melhores times do Leste
A equipe de Nova York manteve o elenco vencedor, enquanto o Sixers trouxe reforços de peso, como LeBron James
A Conferência Leste da NBA passou por profundas transformações durante a pré-temporada, cenário que já está se refletindo nos bastidores da liga. Segundo projeção do site oficial da NBA, feita pelo jornalista John Schuhmann, o New York Knicks e o Philadelphia 76ers despontam hoje como os dois melhores elencos da conferência para a temporada 2026/27.
Atual campeão da NBA
Após 53 anos, o New York Knicks foi campeão da NBA. O capítulo final das Finais da NBA, porém, foi escrito longe da cidade. Diante da torcida adversária, no Frost Bank Center, no Texas, a equipe mostrou força mais uma vez para confirmar a vitória que selou o triunfo por 4 a 1 na série contra o San Antonio Spurs.
Com o resultado, a franquia conquistou o Troféu Larry O'Brien e coroou uma campanha histórica com o título. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.
Com a moral de atual campeão da liga, o Knicks manteve a base vitoriosa na agência livre. Apesar de perder o pivô Mitchell Robinson, conseguiu assinar com uma reposição à altura: Andre Drummond. A equipe também não manteve Ariel Hukporti, mas que não fazia parte da rotação do time.
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Chegada de LeBron James
Se, por um lado, o Knicks manteve um elenco vencedor, por outro, o Philadelphia 76ers promoveu uma reformulação agressiva. A franquia chacoalhou o mercado ao adquirir nomes de peso, como LeBron James, Jaylen Brown, Kentavious Caldwell-Pope e Anfernee Simons, dando um salto gigante para o patamar de forte candidato ao título.
O principal fator, no entanto, foi a chegada do "King" na última sexta-feira (24). O astro anunciou sua decisão e colocou fim a semanas de especulações e a uma passagem de oito temporadas pelo Los Angeles Lakers.
Além do recrutamento das estrelas do Sixers, o projeto esportivo também pesou na escolha de LeBron. A possibilidade de atuar em um time tão recheado de talentos oferece ao camisa 23 a oportunidade de integrar mais um "super time" em busca do título da NBA.
A diretoria da franquia também participou ativamente das negociações. O discurso interno em Philadelphia era de que o elenco atual representava a melhor oportunidade para LeBron conquistar mais um anel antes da aposentadoria.
Abaixo de Knicks e 76ers, a lista da NBA traz o Cleveland Cavaliers na terceira posição, seguido pelo Toronto Raptors, após o retorno de Kawhi Leonard, Detroit Pistons e Boston Celtics. Indiana Pacers, Miami Heat, Atlanta Hawks e Orlando Magic aparecem na zona de play-in, enquanto Charlotte Hornets, Washington Wizards, Chicago Bulls, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks ficariam nos últimos lugares do Leste.
🏀 Aposte no seu time favorito!
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