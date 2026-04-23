O ala brasileiro Gui Santos manifestou, nesta quarta-feira (23), o desejo de que Steve Kerr siga no comando do Golden State Warriors. A declaração foi dada durante a entrevista de encerramento da temporada 2025/26, após a eliminação da equipe no play-in da NBA.

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A fala ocorre em meio a especulações sobre uma possível saída do treinador, que comanda a franquia desde 2014. Nos bastidores, jornalistas apontam que Kerr estaria inclinado a deixar o cargo, cenário que ganhou força após a derrota recente. Um abraço entre o técnico, Stephen Curry e Draymond Green, interpretado como gesto de despedida, intensificou os rumores.

Stephen Curry e o técnico Steve Kerr, do Warriors, abraçam-se após jogo contra o Clippers pelo Play-In (Foto: Adam pantozzi/Nbae via getty images/Afp)

Relação construída desde chegada à NBA

Único treinador de Gui Santos desde sua chegada à NBA, em 2022, Kerr tem papel central na trajetória do ala. O brasileiro destacou a relação construída com o comandante, sobretudo após um início de carreira instável, marcado por contratos curtos e pouco espaço em quadra. Na temporada recém-encerrada, o jogador conseguiu se firmar na rotação.

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- Steve é uma pessoa muito especial para mim. Afinal, ele foi o técnico que deu a minha primeira chance de jogar na NBA. É o homem, então, que realizou um dos sonhos da minha vida. Pode-se dizer que é grande parte do motivo pelo qual estou aqui hoje. E, além disso, adoro a forma como treina os jogadores", afirmou.

Steve Kerr, técnico do Warriors, observa jogo contra o Rockets pela temporada regular da NBA (Foto: Juan ocampo/Nbae via getty images/Afp)

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Admiração pelo elenco

O ala ainda destacou a admiração pelos companheiros:

Lance!

Gui Santos e Stephen Curry, do Warriors, celebram durante jogo contra o Clippers pelo torneio Play-In (Foto: Adam pantozzi/Nbae via getty images/Afp)

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Avaliação da temporada e futuro indefinido

Mesmo diante de uma temporada marcada por lesões e improvisos, Gui Santos avaliou positivamente o trabalho do treinador:

Lance!

A definição sobre o futuro de Steve Kerr deve ocorrer nos próximos meses. Caso deixe o Warriors, Gui Santos terá um novo treinador já no segundo semestre.

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