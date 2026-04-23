Draymond Green reacende polêmica com Booker: 'É mentira'

A polêmica eliminação do Golden State Warriors no play-in da Conferência Oeste ganhou um novo capítulo nesta semana. Draymond Green acusou abertamente o armador do Phoenix Suns, Devin Booker, de ter mentido para o árbitro Scott Foster durante o confronto da última sexta-feira (17). Segundo Green, Booker teria forjado uma agressão ao afirmar que recebeu um soco no estômago, narrativa que culminou na expulsão de ambos os astros no minuto final da partida.

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— Devin Booker disse ao Scott Foster que eu dei um soco no estômago dele, o que é mentira. Um soco é com o punho fechado; é óbvio que eu estava apenas cometendo uma falta técnica para parar o jogo.

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Tradução: "Draymond Green socou Devin Booker e tentou disfarçar abraçando ele"

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Tensão na linha de lance livre

A discórdia escalou durante a cobrança de lances livres, momento em que Green passou a provocar o rival. "Fiquei na lateral perguntando repetidamente se eu realmente o tinha socado. Ele se irritou, começamos a trocar comentários e ele interpretou erroneamente um termo que usei", explicou o veterano. Green alega que seus insultos eram, na verdade, direcionados a Dillon Brooks e Jalen Green, mas a confusão generalizada forçou a arbitragem a excluir os dois jogadores do embate.

Apesar do desfalque de Booker no estouro do cronômetro, o Phoenix Suns garantiu a vitória e a vaga para enfrentar o Oklahoma City Thunder nos playoffs. Para o time de San Francisco, o resultado significou o fim precoce da jornada em 2026.

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Draymond Green segura Devin Booker após falta no play-in; Suns venceram por 111-96 (Foto: Christian Petersen/Getty Images/AFP)

O fim de uma era em São Francisco?

Mais do que a polêmica, o revés levanta dúvidas sobre a permanência de um dos pilares da dinastia Warriors. Draymond Green, que possui uma opção de contrato para a temporada 2026/27, admitiu viver um momento de rara insegurança profissional.

— Nunca estive tão incerto sobre o que vem a seguir. Se este foi o fim, que trajetória incrível.

Com o futuro indefinido e a rivalidade com os Suns inflamada pelas declarações recentes, Green deixa o cenário da temporada sob o holofote que o acompanhou por toda a carreira: a mistura explosiva de competitividade e controvérsia.

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