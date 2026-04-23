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Playoffs da NBA hoje: saiba horário e onde assistir ao vivo (23/04/2026)

Veja os jogos da NBA televisionados desta quinta-feira (23)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/04/2026
14:30
Karl-Anthony Towns, do New York Knicks, enterra sobre Dyson Daniels e Gabe Vincent, do Atlanta Hawks, na State Farm Arena. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
imagem cameraKarl-Anthony Towns, do New York Knicks, enterra sobre Dyson Daniels e Gabe Vincent, do Atlanta Hawks, na State Farm Arena. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
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No início dos playoffs de 2025/26, três jogos da NBA poderão ser acompanhados na noite desta quinta-feira (23). Em destaque, o Cleveland Cavaliers enfrenta o Toronto Raptors em busca de abrir 3 a 0 na série das oitavas de final da Conferência Leste. Confira todos os confrontos e onde assistir.

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Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 23 de abril de 2026)

20h

New York Knicks x Atlanta Hawks - Série empatada em 1 a 1 - Prime Video e NBA League Pass

21h

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors - CLE lidera por 2 a 0 - Prime Video e NBA League Pass

22h30

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves - Série empatada em 1 a 1 - Prime Video e NBA League Pass

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Confrontos dos Playoffs

Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.

Conferência LesteConferência Oeste

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.

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Cleveland Cavaliers v Indiana Pacers
Confira onde assistir aos jogos de hoje da NBA: Cleveland Cavaliers recebe o Indiana Pacers na última rodada da temporada regular da NBA 2024/25 (Foto: Ron Hoskins/NBAE via Getty Images/AFP)

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