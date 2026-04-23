O Oklahoma City Thunder deu mais um passo firme rumo às semifinais da Conferência Oeste. Na noite desta terça-feira (22), a equipe comandada por Mark Daigneault superou o Phoenix Suns por 120 a 107, ampliando a vantagem na primeira rodada para 2 a 0. Entretanto, o triunfo veio acompanhado de apreensão: o ala Jalen Williams, peça fundamental do elenco, deixou a quadra no terceiro período com um problema na coxa esquerda.

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— Acreditamos que ele tenha distendido o tendão. Vamos avaliar nos próximos dias e atualizaremos a situação — afirmou Daigneault após o jogo.

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A preocupação é acentuada pelo histórico recente do atleta, que disputou apenas 33 partidas na temporada regular devido a lesões e já havia enfrentado problemas similares na coxa direita em fevereiro.

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Jalen Williams, do Thunder, comemora cesta contra o Suns no Jogo 2 da 1ª rodada dos playoffs do Oeste no Paycom Center. (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

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Pressão defensiva e brilho das estrelas

A vitória do Thunder foi construída na base da disciplina tática. A defesa de Oklahoma foi implacável, forçando 21 desperdícios de bola (turnovers) dos Suns, convertidos em 22 pontos cruciais. Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome da noite, flertando com um duplo-duplo ao anotar 37 pontos e 9 assistências.

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Chet Holmgren também foi determinante, somando 19 pontos, 8 rebotes e 4 tocos, enquanto Jalen Williams, antes de sair, já acumulava 19 pontos com um aproveitamento eficiente de 7/11 nos arremessos.

Pelo lado de Phoenix, que já entrou em quadra desfalcado de Grayson Allen e Mark Williams, Dillon Brooks tentou liderar uma reação tardia. O ala anotou 30 pontos, sendo 13 deles em uma sequência frenética no último quarto, que chegou a reduzir uma desvantagem de 26 para apenas 10 pontos. Devin Booker (22 pontos) e Jalen Green (21 pontos) também contribuíram, mas não conseguiram conter o volume de jogo do time mandante.

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Domínio no terceiro quarto e xeque-mate

O momento decisivo ocorreu no terceiro período. Com um jogo coletivo afiado do "OKC", Holmgren e Isaiah Hartenstein lideraram uma corrida de 13 pontos consecutivos. O apoio da torcida inflamou o ginásio, e a vantagem chegou a bater a casa dos 20 pontos com contribuições importantes vindo do banco, como as de Alex Caruso e Ajay Mitchell.

Quando os Suns ameaçaram encostar no placar nos minutos finais, Daigneault não hesitou em trazer seus titulares de volta para selar o resultado e garantir a tranquilidade antes da viagem para o Arizona.

Próximo compromisso

A série agora se desloca para Phoenix. O Jogo 3 acontece neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN e via streaming pelo Disney+. O grande mistério para o duelo será a presença de Jalen Williams, cuja ausência pode mudar drasticamente a dinâmica da série.

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