logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Estados Unidos vencem a Bósnia e pegam a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo

Norte-americanos voltam a campo na segunda-feira (6)

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 23:06
Favorite o Lance! no Google
Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo
Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/AFP)

Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Hezergovina por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (1º). Na etapa inicial, Balogun abriu o placar, mas o autor do gol foi expulso no segundo tempo por uma falta grave. E no fim do jogo, Tillman ampliou para os mandates e deu números finais ao duelo.

continua após a publicidade
  • Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Bélgica conquista virada histórica no último minuto contra Senegal e avança na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Na etapa inicial, a Bósnia assustou os Estados Unidos no início da partida com Dzeko recebendo um lançamento de um tiro de meta, tocando para Demirovic soltar uma bomba e obrigar Freese a fazer grande defesa. Na sequência, os norte-americanos tomaram conta do jogo, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Aos 30 minutos, Balogun teve um gol anulado por impedimento, mas voltou a balançar as redes aos 44 minutos após receber um passe de Tillman, que desviou em dois defensores, e finalizar de canhota para colocar os mandantes na frente do placar. E nos acréscimos, o centroavante teve mais uma chance após Dest receber um cruzamento na área, tocar de cabeça para o meio e Balogun chegar chutando, mas carimbando o travessão.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, Estados Unidos e Bósnia voltaram do intervalo com menos intensidade, mas os mandantes controlavam o resultado. No entanto, Balogun foi expulso aos 18 minutos por uma falta acidental, mas grave em cima de Muharemovic e fez os europeus sonharem. No entanto, a equipe de Sergej Barbarez não conseguiu aproveitar a maioridade numérica de atletas em campo para criar chances claras de gols. E aos 36 minutos, Tillman ampliou para os norte-americanos com uma linda cobrança de falta da entrada da área. Na reta final, a Bósnia tentou diversas finalizações da entrada da área, mas todas saíram pela linha de fundo e não houve reação dos visitantes.

    Visão do Lance!

  • Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

    Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

    Decisão de Claus em jogo da Copa viraliza: 'Quero ver'

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo

    'Maracanazo' e semi de sete gols: as 10 viradas mais emocionantes das Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 36 minutos

    • Lance Capital 💡

    Aos 36 minutos do segundo tempo, os Estados Unidos tinham em uma cobrança de falta a chance de ampliar o marcador em meio a pressão da Bósnia para empatar o duelo e levar o jogo para a prorrogação. Na ocasião, os norte-americanos estavam com um jogador a menos por conta da expulsão de Balogun, mas Tillman bateu o tiro livre direto com perfeição para levar a equipe de Mauricio Pochettino às oitavas de final da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade
    Tillman cobra falta por cima da barreira da Bósnia para decretar a vitória dos Estados Unidos na Copa do Mundo
    Tillman cobra falta por cima da barreira da Bósnia para decretar a vitória dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)

    Deu aula 🏅

    O meia Tillman foi o grande destaque dos Estados Unidos, mas também da partida na vitória dos mandantes sobre a Bósnia. O atleta foi o responsável por dar o passe para o primeiro gol marcado por Balogun, embora tenha contado com a sorte e o desvio em dois defensores. Além disso, o atleta marcou um golaço em cobrança de falta para dar números finais ao duelo.

    Ficou abaixo 📉

    Destaque da Bósnia, Dzeko criou a primeira chance de gol dos europeus com um passe para Demirovic finalizar de fora da área, mas o centroavante não conseguiu participar muito do jogo. O atleta até tentou buscar a bola no setor de meio de campo, mas encerrou a partida sem finalizar e com uma lesão muscular na perna direita.

    ✅ Ficha técnica

    Estados Unidos 🆚 Bósnia e Hezergovina
    Copa do Mundo - 16 avos de final

    📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de julho de 2026, às 21h (de Brasília)
    📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)
    🥅 Gols: Balogun, 44'/1ºT (1-0); Tillman, 36'/2ºT (2-0)
    🟨 Cartões amarelos: Radeljic (BOS)
    🟥 Cartões vermelhos: Balogun (EUA)

    Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)
    Freese; Freeman, Richards e Ream; Dest (Berhalter), McKennie (Reyna), Adams, Tillman e Robinson; Pulisic (Pepi) e Balogun.

    Bósnia e Hezergovina (Técnico: Sergej Barbarez)
    Vasilj; Dedic, Katic (Memic), Radeljic, Muharemovic e Kolasinac (Tabakovic); Sunjic (Tahirovic), Gigovic (Bajraktarevic) e Alajbegovic; Demirovic e Dzeko (Mahmic).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lukaku durante partida entre Bélgica e Senegal, pela Copa do Mundo (Foto: IMAGO/Folhapress)

    Copa do Mundo 2026

    Lukaku revela motivo para não cobrar pênalti decisivo em classificação da Bélgica

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo se lamentando

    Copa do Mundo 2026

    Portugal mudou de escudo no meio da Copa? Federação explica polêmica após críticas

    Há 2 horas
    Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo

    Craques da Bélgica discutiram minutos antes de salvarem a equipe; veja

    Há 2 horas
    Brasil x Bélgica em 2018

    Copa do Mundo

    Revanche? Veja quando Brasil e Bélgica podem se enfrentar na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal

    Copa do Mundo 2026

    Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título

    Há 2 horas
    Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

    Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Tielemans comemora com símbolo de coração com as mãos após gol na Copa do Mundo.

    Bélgica pega quem na próxima fase da Copa do Mundo?

    Jogadores de Senegal reclamam com arbitragem durante confronto contra Bélgica pela Copa do Mundo

    Decisão de VAR brasileiro em Bélgica x Senegal gera debate: 'Tinha que ser'

    Técnico da Espanha em coletiva

    Técnico da Espanha abre o jogo sobre futuro de Yamal em decisão

    Portugal x Croácia pelos 16 avos da Copa do Mundo.

    Portugal × Croácia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Lukaku comemora após gol na Copa do Mundo contra Senegal.

    Por que Lukaku, herói da Bélgica na Copa, sabe falar português fluentemente?

    Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Bélgica conquista virada histórica no último minuto contra Senegal e avança na Copa do Mundo

    Romelu Lukaku celebrando o gol marcado contra a Nova Zelândia, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo

    Jogo entre Bélgica e Senegal na Copa entra para a história: 'Loucura'