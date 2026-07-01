Estados Unidos vencem a Bósnia e pegam a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo
Norte-americanos voltam a campo na segunda-feira (6)
Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Hezergovina por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (1º). Na etapa inicial, Balogun abriu o placar, mas o autor do gol foi expulso no segundo tempo por uma falta grave. E no fim do jogo, Tillman ampliou para os mandates e deu números finais ao duelo.
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Na etapa inicial, a Bósnia assustou os Estados Unidos no início da partida com Dzeko recebendo um lançamento de um tiro de meta, tocando para Demirovic soltar uma bomba e obrigar Freese a fazer grande defesa. Na sequência, os norte-americanos tomaram conta do jogo, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Aos 30 minutos, Balogun teve um gol anulado por impedimento, mas voltou a balançar as redes aos 44 minutos após receber um passe de Tillman, que desviou em dois defensores, e finalizar de canhota para colocar os mandantes na frente do placar. E nos acréscimos, o centroavante teve mais uma chance após Dest receber um cruzamento na área, tocar de cabeça para o meio e Balogun chegar chutando, mas carimbando o travessão.
No segundo tempo, Estados Unidos e Bósnia voltaram do intervalo com menos intensidade, mas os mandantes controlavam o resultado. No entanto, Balogun foi expulso aos 18 minutos por uma falta acidental, mas grave em cima de Muharemovic e fez os europeus sonharem. No entanto, a equipe de Sergej Barbarez não conseguiu aproveitar a maioridade numérica de atletas em campo para criar chances claras de gols. E aos 36 minutos, Tillman ampliou para os norte-americanos com uma linda cobrança de falta da entrada da área. Na reta final, a Bósnia tentou diversas finalizações da entrada da área, mas todas saíram pela linha de fundo e não houve reação dos visitantes.
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Aos 36 minutos do segundo tempo, os Estados Unidos tinham em uma cobrança de falta a chance de ampliar o marcador em meio a pressão da Bósnia para empatar o duelo e levar o jogo para a prorrogação. Na ocasião, os norte-americanos estavam com um jogador a menos por conta da expulsão de Balogun, mas Tillman bateu o tiro livre direto com perfeição para levar a equipe de Mauricio Pochettino às oitavas de final da Copa do Mundo.
Deu aula 🏅
O meia Tillman foi o grande destaque dos Estados Unidos, mas também da partida na vitória dos mandantes sobre a Bósnia. O atleta foi o responsável por dar o passe para o primeiro gol marcado por Balogun, embora tenha contado com a sorte e o desvio em dois defensores. Além disso, o atleta marcou um golaço em cobrança de falta para dar números finais ao duelo.
Ficou abaixo 📉
Destaque da Bósnia, Dzeko criou a primeira chance de gol dos europeus com um passe para Demirovic finalizar de fora da área, mas o centroavante não conseguiu participar muito do jogo. O atleta até tentou buscar a bola no setor de meio de campo, mas encerrou a partida sem finalizar e com uma lesão muscular na perna direita.
✅ Ficha técnica
Estados Unidos 🆚 Bósnia e Hezergovina
Copa do Mundo - 16 avos de final
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de julho de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)
🥅 Gols: Balogun, 44'/1ºT (1-0); Tillman, 36'/2ºT (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Radeljic (BOS)
🟥 Cartões vermelhos: Balogun (EUA)
Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)
Freese; Freeman, Richards e Ream; Dest (Berhalter), McKennie (Reyna), Adams, Tillman e Robinson; Pulisic (Pepi) e Balogun.
Bósnia e Hezergovina (Técnico: Sergej Barbarez)
Vasilj; Dedic, Katic (Memic), Radeljic, Muharemovic e Kolasinac (Tabakovic); Sunjic (Tahirovic), Gigovic (Bajraktarevic) e Alajbegovic; Demirovic e Dzeko (Mahmic).
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