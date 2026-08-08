Com LeBron James, novo 76ers terá desafio para dividir protagonismo LeBron deve assumir a criação do ataque, enquanto Maxey, Embiid e Brown terão de adaptar seus papéis no novo 76ers

O Philadelphia 76ers terá um dos elencos mais talentosos da NBA na temporada 2026/27. LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown e Tyrese Maxey formam um quarteto de estrelas acostumado a ter a bola nas mãos e assumir responsabilidades ofensivas. O desafio, agora, será fazer com que quatro protagonistas funcionem dentro do mesmo ataque.

A resposta sobre quem pode abrir mão de parte do protagonismo já começa a aparecer. O técnico Nick Nurse deu pistas de que LeBron será o principal responsável por iniciar as jogadas, o que deve provocar uma mudança importante na função de Tyrese Maxey. Nurse destacou a capacidade de criação do astro e afirmou que o veterano poderá iniciar as ações ofensivas tanto para si quanto para os companheiros.

continua após a publicidade

— LeBron James é um excelente criador de jogadas ofensivas. Nós o enxergamos como um cara capaz de iniciar os movimentos do nosso ataque. Aqui, no 76ers, ele vai criar para si mesmo e para os outros — afirmou o treinador em entrevista à NBC Sports,

A mudança coloca Maxey diante de um novo desafio. Armador titular da equipe nos últimos anos, o camisa 0 deverá atuar mais vezes sem a bola, explorando sua capacidade de arremesso e sua velocidade para atacar os espaços criados pelos companheiros. O técnico, no entanto, fez questão de ressaltar que a mudança não significa tirar a bola completamente das mãos de Maxey.

continua após a publicidade

— Tyrese Maxey é um ótimo arremessador. É bom ele estar preparado para os catch-and-shoots e bombas de longa distância. Mas não podemos esquecer o quão bom Tyrese é com a bola, como armador. Ser versátil e poder colocar outros jogadores em posições diferentes é sempre benéfico — explicou.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Maxey é quem mais terá de se adaptar

A mudança de função de Maxey pode ser o primeiro sinal de como o novo 76ers pretende distribuir suas posses. Na temporada passada, o armador teve média de 28,3 pontos por jogo e era uma das principais referências ofensivas da equipe. Com LeBron assumindo mais responsabilidades na criação, Maxey provavelmente terá menos tempo de posse, mas poderá receber mais arremessos em situações favoráveis.

continua após a publicidade

A ideia é simples: em vez de Maxey precisar criar uma jogada do início ao fim, LeBron pode atrair a defesa e encontrar o companheiro livre para um arremesso de três. O armador também poderá utilizar sua velocidade em cortes, transições e ataques contra defesas já movimentadas. Ou seja, Maxey pode perder volume de criação sem necessariamente perder importância.

LeBron será o dono da bola

Aos 41 anos, LeBron chega ao 76ers com uma função que pode ser tão importante quanto sua capacidade de pontuar: organizar o ataque. Na temporada 2025/26, o astro teve média de 20,9 pontos e 7,2 assistências por partida. A tendência agora é que sua influência como criador aumente.

continua após a publicidade

A escolha também faz sentido pelo perfil dos outros jogadores. Embiid é dominante próximo à cesta, Brown pode atacar em situações de vantagem e Maxey é perigoso quando encontra espaço para acelerar ou arremessar. LeBron, portanto, pode funcionar como o ponto de conexão entre todos eles.

A mudança também pode ajudar o veterano a administrar melhor o desgaste físico. Em vez de precisar carregar o ataque em pontuação durante longos períodos, LeBron poderá controlar o ritmo e escolher os momentos em que será mais agressivo.

continua após a publicidade

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

➡️ Jaylen Brown exalta LeBron e manda recado ao Celtics

➡️ LeBron James abriu mão de voltar aos Cavaliers por causa de James Harden, diz ex-técnico

E quem vai sacrificar pontos?

A última temporada mostra o tamanho do problema. Brown terminou com 28,7 pontos por jogo, Maxey com 28,3, Embiid com 26,9 e LeBron com 20,9. Juntos, os quatro somaram uma média de 104,8 pontos por partida. É evidente que essa produção individual não será mantida quando os quatro estiverem dividindo quadra.

Por isso, a tendência é que o sacrifício aconteça de maneiras diferentes. Maxey deve abrir mão de parte do controle da bola e da criação, Brown pode ter de reduzir o número de isolations e arremessos que tinha em Boston, passando a atacar mais em situações criadas pelos companheiros, Embiid terá de dividir as posses no poste e os momentos de protagonismo com outros criadores e LeBron, por sua vez, pode abrir mão de parte do volume de pontuação para assumir ainda mais a função de armador. A grande questão será se esses sacrifícios resultarão em um ataque mais eficiente.

continua após a publicidade

Brown também terá de dividir o protagonismo

Jaylen Brown chega ao 76ers depois de uma temporada em que foi o principal pontuador do grupo, com 28,7 pontos por jogo. O ala, porém, já deixou claro que entende a necessidade de adaptação. Ao falar sobre o novo projeto, Brown destacou que o sucesso dependerá da disposição dos jogadores para fazer sacrifícios em nome da equipe.

Na prática, isso pode significar menos posses individuais e mais movimentação sem a bola. Brown pode se beneficiar justamente da presença de LeBron. Quando o astro estiver criando, o camisa 7 poderá atacar espaços, cortar para a cesta ou receber a bola já em vantagem.

continua após a publicidade

Embiid também terá uma nova dinâmica

Joel Embiid é outro jogador que precisará se adaptar à nova estrutura. O pivô teve média de 26,9 pontos por jogo na última temporada e historicamente foi o principal ponto de referência do ataque do 76ers. Agora, porém, terá ao lado dele três jogadores capazes de criar a própria pontuação.

A presença de LeBron pode, inclusive, facilitar a vida de Embiid. Se a defesa decidir dobrar a marcação no pivô, LeBron terá espaço para criar. Se a defesa permanecer concentrada no perímetro para impedir os arremessos de Maxey e Brown, Embiid poderá encontrar situações favoráveis no garrafão.

continua após a publicidade

O exemplo de outros supertimes com LeBron

A história recente da NBA mostra que grandes duplas e trios também precisaram passar por esse processo. Quando LeBron, Dwyane Wade e Chris Bosh se juntaram no Miami Heat, os três tiveram de reduzir seus números individuais para dividir o ataque. O mesmo aconteceu com Stephen Curry e Kevin Durant no Golden State Warriors.

Na temporada anterior à chegada de Durant, Curry havia marcado 30,1 pontos por jogo. Em 2016/17, primeiro ano do astro em Golden State, sua média caiu para 25,3. Durant também reduziu o volume que tinha em Oklahoma City. O resultado, entretanto, foi uma equipe mais difícil de marcar. Essa pode ser a principal referência para o 76ers.

continua após a publicidade

🏀 Aposte no seu time favorito!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.