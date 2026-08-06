Jaylen Brown teve reação inusitada com ida para o 76ers: 'Joguei meu celular' Ala foi apresentado como novo jogador da franquia da Filadélfia nesta quinta-feira (6)

Apresentado oficialmente pelo Philadelphia 76ers nesta quinta-feira (6), Jaylen Brown não esconde a felicidade por respirar novos ares na NBA. Em entrevista coletiva concedida à imprensa local, o ala revelou a reação inusitada que teve ao saber da concretização da mudança de time, após sair do Boston Celtics.

— Quando descobri que tinha sido trocado, eu simplesmente joguei meu celular do outro lado do quarto — respondeu o jogador, arrancando risadas das pessoas presentes no evento.

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Jaylen Brown compõe um "pacotão" de contratações dos Sixers para 2026/27, que conta ainda com LeBron James em um acordo avaliado em mais de R$ 40 milhões. A negociação envolveu o envio do ala-pivô Paul George, além de duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda no próximo Draft.

A ansiedade pela chegada do camisa 7 era tão grande que Tyrese Maxey e V.J. Edgecombe informaram a ele sobre a troca praticamente ao mesmo tempo, segundo o próprio reforço.

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— Quem foi o primeiro? Pode ter sido o Max (Tyrese Maxey), acho que o Maxey entrou em contato comigo primeiro. Ele me mandou mensagem e disse: "Eu sei que tem muita coisa acontecendo agora, mas estamos animados para ter você aqui", coisas desse tipo. O Maxey e o V.J. (V.J. Edgecombe) foram provavelmente na mesma hora. Nós nos falamos todo dia, temos grupos de conversa — vários agora — e estamos todos tentando nos entrosar. O LeBron é bem ativo no grupo, então estamos todos tentando ficar na mesma sintonia — contou Brown, citando King James como parte do processo de adaptação à nova franquia.

Jaylen Brown vai vestir a camisa 7 no Philadelphia 76ers (Foto: MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES)

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Jaylen Brown sobre saída dos Celtics: 'Ainda estou assimilando'

A escolha pelo Philadelphia 76ers pôs fim a uma relação de 10 anos entre Jaylen Brown e Boston Celtics. Selecionado no Draft de 2016, o jogador de 29 anos foi um destaques do 18º título de NBA da franquia, em 2023/24, quando foi eleito MVP das finais. Além disso, integrou o All-Star da liga cinco vezes.

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— Ainda estou assimilando como tudo aconteceu. Estou animado e decepcionado ao mesmo tempo. Conquistei o respeito desta cidade. Nunca pedi atalhos ou tratamento especial. Simplesmente compareci todos os dias, trabalhei duro e aceitei todos os desafios — escreveu o atleta, em comunicado divulgado logo após o anúncio de sua saída.

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