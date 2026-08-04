KD compara 76ers de LeBron a Warriors de 2017 e irrita Klay Durant afirma que Sixers, com quatro cestinhas, é superior; Thompson responde com ironia ao desdém do ex-companheiro

Kevin Durant afirmou que o novo elenco do Philadelphia 76ers é superior, no papel, ao Golden State Warriors bicampeão de 2017 e 2018, do qual ele próprio fez parte. A declaração, feita em resposta a torcedores no Instagram, gerou reação imediata de Klay Thompson, ex-companheiro de Durant no Warriors.

A polêmica surgiu no contexto da chegada de LeBron James ao 76ers. Em entrevista ao repórter Ben Golliver, da ESPN americana, o atual jogador do Houston Rockets foi direto ao avaliar o impacto da contratação.

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"Lembro que, na última vez que colocaram três cestinhas de 20 pontos por jogo no mesmo time, muitos disseram que era injusto. Era aquele Warriors em que fomos bicampeões. Agora, com LeBron James, o 76ers passa a ter quatro caras de 25 pontos por jogo. Então, com certeza, é um forte candidato ao título da NBA", disse Durant.

Comparação de 76ers e Warriors

Ao responder às comparações feitas por torcedores no Instagram, Durant elencou os atributos do elenco da Filadélfia: Joel Embiid e Stephen Curry como vencedores do prêmio de MVP da liga; Jaylen Brown como MVP recente das Finais da NBA; Tyrese Maxey como presença constante no All-Star nas últimas três temporadas; e LeBron James pela experiência e dominância ao longo da carreira.

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Na mesma comparação, Durant minimizou as credenciais de ex-companheiros do Warriors. Sobre Draymond Green, apontou médias modestas de 14 pontos, sete rebotes e seis assistências, enquanto para Klay Thompson, escreveu que ele "nunca foi candidato a MVP em nada, 22 PPG (pontos por jogo)".

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Reação de Klay Thompson

Thompson respondeu com ironia. O tetracampeão da NBA publicou um print do comentário de KD em seu Story com uma pergunta irônica sobre o motivo do ex-companheiro estar usando seu "nome de registro" e questionando se Durant estava bem. A provocação de Klay reflete o estranhamento com o tom frio e desdenhoso utilizado pelo jogador ao se referir ao grupo que dominou a liga no passado.

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Klay Thompson responde desdém de Kevin Durant ao falar sobre Warriors de 2017 (Foto: Reprodução)

A expressão "nome de registro", usada de forma irônica nos Estados Unidos, indica o incômodo de Thompson com a forma como foi citado pelo ex-companheiro. Durant usou seu nome de "forma pública", adotando um tom frio e de desdém ao ex-colega.

Embora Durant defenda que a soma de prêmios individuais do 76ers impressione mais no papel, grande parte dos analistas e torcedores relembra que os Warriors de 2017 atingiram um patamar histórico devido ao encaixe coletivo e à química perfeita em quadra. Além disso, o time já havia feito história logo antes da chegada de KD, sendo campeão em 2015 e batendo o recorde de vitórias na temporada regular de 2015/16.

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Kevin Durant ainda admitiu ter sido pego de surpresa pela decisão de LeBron James, destacando a postura reservada do astro durante as negociações. Para KD, a escolha faz todo sentido do ponto de vista competitivo. "Estou feliz por ele. É uma ótima decisão ir para um time que tem grandes chances de ser campeão", declarou, ressaltando a força do mercado da Filadélfia e o peso de sua torcida na busca pelo título.

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