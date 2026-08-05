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Jaylen Brown exalta LeBron e manda recado ao Celtics

Novo reforço do 76ers celebra parceria com LeBron James e revela motivação extra após deixar o Celtics

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 14:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jaylen Brown com troféu de campeão da NBA e MVP das Finais (Foto: David L. Nemec / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Jaylen Brown com troféu de campeão da NBA e MVP das Finais (Foto: David L. Nemec / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Jaylen Brown falou publicamente pela primeira vez sobre a chegada de LeBron James ao Philadelphia 76ers. Durante uma transmissão ao vivo, o ala celebrou a oportunidade de atuar ao lado do maior cestinha da história da NBA, afirmou que pretende aprender com o astro e ainda aproveitou para alfinetar o Boston Celtics, sua ex-equipe.

Jaylen Brown, de 29 anos, integra o novo projeto dos 76ers para a temporada 2026/27 e destacou que a presença de LeBron James representa uma oportunidade única de crescimento, muito além da repercussão que a equipe deve receber ao longo do campeonato.

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Jaylen Brown destaca oportunidade de evolução com LeBron

Na live, o ala afirmou que a convivência com LeBron será uma experiência valiosa e disse que pretende absorver o máximo possível da experiência do veterano.

— Estou muito animado com a nova temporada da NBA. Temos o LeBron James! Que oportunidade incrível! Obviamente, todo mundo vai dizer o que quiser e haverá uma enorme atenção da mídia durante toda a campanha. Mas eu, principalmente, vejo isso como uma chance de aprender. Afinal, essa é uma das coisas que eu mais amo. Não importa o que as pessoas digam ou pensem, o que eu prefiro é aprender.

Brown também ressaltou que espera levar ensinamentos da parceria tanto para dentro quanto para fora das quadras.

— Ter a oportunidade de aprender com um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não o maior, é algo incrível para mim. Seja dentro ou fora da quadra, quero aprender e acumular experiências que possam enriquecer minha própria bagagem de conhecimento.

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

Recado ao Celtics

Brown também deixou claro que está motivado para conquistar um título com o Philadelphia 76ers. Sem citar diretamente o Boston Celtics, o ala afirmou que se sentiu desrespeitado durante o processo que culminou em sua saída da franquia após dez temporadas.

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— Neste ponto da minha carreira, eu diria que quero vencer mais do que nunca. E talvez seja por razões óbvias, pessoal. Mas mais do que nunca, estou mais inspirado para vencer. Porque eu senti que fui um pouco desrespeitado nesse processo, por uma razão ou outra, e por pessoas que eu achava que apreciavam o que eu trazia para o time e para a cidade, mas logo percebi que talvez esse não fosse o caso.

Na sequência, o jogador reforçou o desejo de liderar o novo projeto dos 76ers e conquistar o título da NBA.

— Então, quero vencer mais do que qualquer coisa no 76ers. Por isso, estou ansioso por essa jornada, a liderança, o sacrifício e tudo o que for preciso para ser campeão. Mas Philly, vamos nessa.

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Essa declaração foi interpretada como uma indireta ao Celtics, franquia pela qual Brown atuou por uma década, conquistou o título da NBA em 2024 e foi eleito MVP das Finais antes de ser negociado com o Philadelphia.

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