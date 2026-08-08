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Exame aponta overdose acidental como causa da morte de jogador da NBA

Brandon Clarke, dos Grizzlies, faleceu na noite de 11 de maio, aos 29 anos

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
08/08/2026 13:17
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Brandon Clarke defendeu o Memphis Grizzlies desde que ingressou na NBA
Brandon Clarke defendeu o Memphis Grizzlies desde que ingressou na NBA (Foto: Reprodução)

Foi divulgada, na última sexta-feira (7), a causa da morte do jogador da NBA Brandon Clarke. Segundo o laudo do Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, o atleta de 29 anos faleceu em decorrência dos "efeitos de heroína e cocaína".

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— O Departamento de Medicina Legal (DME) do Condado de Los Angeles determinou que a causa e a natureza da morte do jogador profissional de basquete Brandon Clarke, de 29 anos, foram os efeitos de heroína e cocaína. A natureza da morte foi classificada como acidental - diz trecho do comunicado divulgado.

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Segundo a nota oficial, Clarke foi encontrado inconsciente em seu quarto, na residência em que morava, no Vale de San Fernando, em Los Angeles, às 17h do dia 11 de maio. A equipe de paramédicos que atendeu a ocorrência declarou a morte do jogador no local, às 17h15.

O documento ainda indicou "efeitos combinados de múltiplos medicamentos prescritos" como outra condição para a morte de Brandon Clarke. Ainda de acordo com a nota, o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles divulgará um relatório completo "em data futura".

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Brandon Clarke durante partida pelo Memhpis Grizzlies na NBA
Brandon Clarke durante partida pelo Memhpis Grizzlies na NBA (Foto: Reprodução)

Quem foi Brandon Clarke

Nascido em Vancouver, no Canadá, Brandon Clarke atuou no basquete universitário antes de ingressar na NBA. Draftado pelo Memphis Grizzlies na primeira rodada de 2019, ele defendeu a franquia por sete temporadas consecutivas. Em 2019/2020, ele foi um dos destaques da equipe e ficou na quarta colocação da disputa pelo prêmio "Rookie of the Year" da NBA.

A temporada 2025/2026 de Clarke foi atrapalhado por lesões no joelhoe na panturrilha, e o jogador disputou apenas duas partidas. Em abril deste ano, ele foi preso no Arkansas, nos Estados Unidos, sob as acusações de ultrapassagem indevida, fuga, excesso de velocidade, posse de substância controlada e tráfico de substância controlada.

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