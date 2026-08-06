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LeBron James abriu mão de voltar aos Cavaliers por causa de James Harden, diz ex-técnico

Scott acredita que o estilo de jogo de James Harden foi determinante para LeBron James não retornar aos Cavaliers

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 11:57
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James e James Harden (Foto: Reprodução/ Mark J. Terrill / Associated Press)
LeBron James e James Harden (Foto: Reprodução/ Mark J. Terrill / Associated Press)

LeBron James esteve perto de protagonizar um novo retorno ao Cleveland Cavaliers, mas acabou optando por assinar com o Philadelphia 76ers. Para o ex-treinador Byron Scott, a presença de James Harden, o "Barba", no elenco da franquia de Ohio foi um dos principais motivos para a mudança de rumo do astro.

Em participação em seu podcast, Scott afirmou que ouviu de pessoas ligadas à liga que LeBron enxergava dificuldades em atuar ao lado de Harden. Segundo ele, também havia dúvidas sobre um possível encaixe com Donovan Mitchell.

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— Cleveland é a casa dele e acredito que ele cogitou voltar. Mas ouvi de várias pessoas que isso só aconteceria se James Harden não estivesse lá. Diziam que os estilos não combinavam. Também escutei comentários parecidos sobre Donovan Mitchell — revelou.

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Scott defende capacidade de adaptação de LeBron

Embora reconheça que Harden costuma concentrar mais a posse de bola e controlar o ritmo ofensivo das equipes, Scott acredita que isso não impediria uma parceria de sucesso. Na visão do ex-técnico, LeBron já demonstrou ao longo da carreira que consegue atuar em qualquer sistema.

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Para ele, o maior cestinha da história da NBA nunca colocou os números individuais acima do coletivo e, aos 41 anos, tem como principal objetivo conquistar mais um título.

— LeBron se encaixa em qualquer equipe. Ele nunca foi um jogador egoísta e, nesta fase da carreira, só quer vencer. Os recordes já foram conquistados — afirmou.

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

Sixers reúne estrelas, mas Scott faz alerta

Ao escolher o Philadelphia 76ers, LeBron passa a integrar um elenco que já conta com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown. O quarteto coloca a franquia entre as favoritas ao título da temporada 2026/27.

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Mesmo assim, Scott destacou que reunir grandes talentos não garante automaticamente um campeonato. Como exemplo, lembrou o Los Angeles Lakers de 2003/04, que tinha Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karl Malone e Gary Payton, mas acabou derrotado pelo Detroit Pistons nas finais da NBA.

Segundo ele, aquele time sofreu com lesões e problemas internos, porém a principal lição permanece: um elenco estrelado precisa funcionar como coletivo para alcançar o sucesso.

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Papel de LeBron pode ser decisivo

Scott acredita que LeBron chega à Filadélfia disposto a assumir um papel diferente do que exerceu durante boa parte da carreira. Em vez de centralizar as ações ofensivas, o veterano tende a atuar como organizador e facilitador para os demais astros da equipe.

O ex-treinador ressaltou que a visão de jogo sempre foi uma das principais características do camisa 23 e lembrou que ele, inclusive, recebeu críticas ao longo da carreira por preferir encontrar um companheiro livre em momentos decisivos.

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Para Scott, essa capacidade de envolver todos ao seu redor faz de LeBron um jogador capaz de se adaptar a qualquer elenco que tenha como objetivo disputar o título da NBA.

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