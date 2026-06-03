Relembre a final da NBA de 1999 entre Knicks e Spurs

27 anos depois, New York Knicks e San Antonio Spurs voltam a decidir as finais da NBA. A equipe de Nova Iorque vem de sua 11ª vitória seguida nos playoffs, após varrer o Cleveland Cavaliers e o Philadelphia 76ers. Já San Antonio teve um duelo duro nas finais da Conferência Oeste, precisando de sete jogos para vencer o atual campeão Oklahoma City Thunder.

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Victor Wembanyama em enterrada no jogo 4 das finais da Conferência Oeste (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

Porém, o contexto era outro em 1999. Wembanyama nem era nascido, enquanto Jalen Brunson completava apenas três anos de idade. A liga, como um todo, também estava diferente: após o último tricampeonato consecutivo do Chicago Bulls, Michael Jordan se aposentou e a equipe se desmantelou. Os atuais campeões tiveram a terceira pior campanha da liga naquela temporada, enquanto outros times tentavam brilhar nessa nova era.

A temporada de 1998/99 também foi mais curta, com apenas 50 jogos na temporada regular. Na época, os donos das equipes propuseram uma redução nos salários dos jogadores, bem como uma tabela salarial modificada. Já os jogadores propuseram um aumento no salário mínimo da liga. Após as duas partes não chegarem a um acordo, deu-se início a um lockout que durou 204 dias, o que fez os jogos começarem apenas em fevereiro de 1999.

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Spurs em 1999

Comandado por Gregg Popovich, o San Antonio Spurs conquistou a melhor campanha da Conferência Oeste, com 37 vitórias e 13 derrotas. A evolução do jovem Tim Duncan, agora no seu segundo ano, somada à experiência do veterano David Robinson, fez com que a equipe se tornasse um dos times mais fortes da liga. A adição de peças como Mario Elie, bicampeão com o Rockets, e Steve Kerr, tricampeão com o Bulls, na pré-temporada daquele ano também ajudou a reforçar o elenco.

Com 21,7 pontos e 11,4 rebotes por jogo, Duncan foi para o All-NBA First Team, além de ter sido escolhido para o primeiro time defensivo ideal da liga. Na votação para MVP, ficou em terceiro, atrás de Karl Malone e Alonzo Mourning. Robinson também registrou importantes médias de duplo-duplo em pontos e rebotes.

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Na pós-temporada, o Spurs avançou pelas três primeiras rodadas dos playoffs com apenas uma derrota: venceu o Minnesota Timberwolves de Kevin Garnett por 3 a 1 e varreu os próximos dois duelos, contra o Los Angeles Lakers de Shaq e Kobe, nas semifinais de conferência, e contra o Portland Trail Blazers, segundo colocado do Oeste.

Nessa última série, a cesta da vitória da equipe ficou conhecida como o "Milagre do Dia da Memória". No final do jogo, o Spurs perdia por 85 a 83. Sem pedidos de tempo restantes, Sean Elliott saltou da linha lateral e acertou uma cesta de três pontos, dando a vitória ao time de San Antonio por 86 a 85. O Spurs se tornou o primeiro time ex-ABA a chegar às finais da NBA.

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Knicks em 1999

Apesar de também contar com um bom elenco, a campanha do Knicks foi praticamente oposta à do Spurs. Em 1999, a equipe de Nova Iorque era treinada por Jeff Van Gundy e contava com nomes como Patrick Ewing, Larry Johnson, Marcus Camby, Allan Houston e Latrell Sprewell. Contudo, a temporada regular do time foi um desastre. Como resultado, a equipe quase não se classificou para os playoffs, ficando em oitavo lugar da conferência.

Nos playoffs, o Knicks teve que enfrentar o melhor time do Leste, Miami Heat, que contava com Alonzo Mourning e Tim Hardaway. Em cinco jogos emocionantes, o duelo só foi decidido a 0,8 segundos do fim, com uma cesta de Allan Houston para dar a vitória ao Knicks.

Na sequência, varreu o Atlanta Hawks de Dikembe Mutombo e Steve Smith, até que enfrentou o Indiana Pacers nas finais de conferência, time que contava com Reggie Miller, Chris Mullin e outros bons nomes. Além de toda a dificuldade do próprio adversário, o Knicks encontrou um revés interno, já que viu seu melhor jogador, Patrick Ewing, romper o tendão de Aquiles no segundo jogo da série.

Mesmo sem o pivô, o New York Knicks venceu o jogo 3, com uma fantástica jogada de quatro pontos de Larry Johnson a 5,7 segundos do final, quando perdia por 91 a 88. O time nova-iorquino acabou vencendo a série por 4 a 2, tornando-se a primeira equipe na história da NBA a entrar em oitavo nos playoffs e chegar às finais.

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Knicks x Spurs

Além de não poder contar com Ewing, outra preocupação do Knicks era Larry Johnson, que se lesionou no sexto jogo contra o Pacers e estava em más condições. Após perder os dois primeiros jogos fora de casa, Houston fez 34 pontos no jogo 3 e venceu a partida ao lado de sua torcida. Ainda assim, o San Antonio Spurs venceu mais dois jogos em sequência e foi campeão.

Além de Houston, outro destaque do time de Nova Iorque nas finais foi Sprewell, que teve médias de 26 pontos por jogo. No jogo 5, fez 35 pontos, mas não evitou a derrota por 78 a 77 para o Spurs em pleno Madison Square Garden, com Avery Johnson acertando o arremesso do título. O jogador do Knicks não foi destaque só nas finais: terminou a pós-temporada como o maior cestinha dos playoffs, com 407 pontos no total.

Contudo, os 27,4 pontos por jogo de Tim Duncan acabaram com o sonho do New York Knicks. O jogador foi eleito MVP das finais e o San Antonio Spurs conseguiu o primeiro título de sua história. Desde então, o time ganhou mais quatro títulos (2003, 2005, 2007, 2014), enquanto o Knicks não disputou nenhuma outra final.

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