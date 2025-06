Mundial: acompanhe ao vivo pré-jogo de Flamengo x Bayern

MIAMI (EUA) - O Flamengo encara o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, neste domingo (29), às 17h (de Brasília). O confronto ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A equipe comandada por Filipe Luís conquistou a liderança do Grupo D com sete pontos conquistados. Por outro lado, os bávaros ficaram com a vice-liderança do Grupo C com apenas seis pontos conquistados após uma goleada sobre o Auckland City e a vitória diante do Boca Juniors.

No sábado (28), o Flamengo chegou em Miami, onde Filipe Luís concedeu uma entrevista coletiva, enquanto Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Léo Ortiz participaram da zona mista no Hard Rock Stadium.

Programação do Flamengo antes do jogo decisivo contra o Bayern

Chegou o grande dia! Flamengo e Bayern de Munique medem forças pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Vale lembrar que a partida garante um lugar entre as oito melhores equipes do torneio. Confira a programação do Mengão antes do confronto decisivo. Leia a matéria completa aqui.

Flamengo x Bayern é destaque na imprensa italiana

O confronto entre Flamengo e Bayern de Munique, pelo Mundial, foi destaque no jornal "La Gazetta dello Sport", da Itália. O diário também destacou a força coletiva da equipe de Filipe Luís, enquanto focou no brilho de Harry Kane pelo lado do time de Vincent Kompany.

Bayern enfrenta problemas para chegar em Miami

Por conta do mau tempo, o Bayern de Munique enfrentou problemas para chegar em Miami, no sábado (28). Apesar do atraso, a equipe alemã conseguiu aterrissar em segurança, e Kompany concedeu entrevista na cidade do jogo.

Last Dance de Gerson no Flamengo?

O confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pode marcar a despedida de Gerson do Rubro-Negro. O meia é alvo do Zenit, da Rússia, mas também do Al-Nassr, da Arábia Saudita. A equipe asiática entrou na disputa por um pedido de Jorge Jesus, que está próximo de assumir o rival de seu ex-clube, o Al-Hilal.

Caso o Flamengo avance de fase, Gerson seguirá vestindo a camisa da equipe carioca no Mundial de Clubes. No entanto, em caso de eliminação, o jogador não deve mais vestir o Manto Sagrado em meio as negociações sobre seu futuro.

Luiz Araújo prevê duelo equilibrado contra o Bayern no Mundial

Na zona mista, Luiz Araújo afirmou que o duelo entre Flamengo e Bayern de Munique será decidido nos detalhes. O jogador afirmou que a equipe de Filipe Luís vive o melhor momento física e tecnicamente e acredita que esse pode ser um fator chave para uma classificação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

Confira a entrevista completa de Luiz Araújo

