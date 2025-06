O Zenit ganhou a concorrência de Jorge Jesus na corrida para a contratação de Gerson, do Flamengo. O português está próximo de assumir o Al-Nassr, indicado ao cargo por Cristiano Ronaldo, e teria pedido o meio-campista como reforço ao novo clube. As informações são do portal "Ge".

O contrato do capitão rubro-negro tem multa rescisória estabelecida em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual), e os sauditas estariam dispostos a pagar o valor integral para contar com o jogador. A missão, contudo, é convencer Gerson. Na última semana, a equipe árabe apresentou proposta salarial "consideravelmente superior" a dos russos.

Por sua vez, o camisa 8 tem acordo já firmado com o Zenit. Presidente do clube, Alexander Medvedev confirmou o acerto com o meio-campista.

— Há pré-requisitos (acordo) para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. No segundo jogo (contra o Chelsea), o Gerson foi considerado um dos melhores em campo, quando o Flamengo venceu. No terceiro jogo, ele não atuou porque teve uma lesão no fim da partida anterior — disse o dirigente ao Sport Express.

Jorge Jesus próximo de assumir o Al-Nassr

Jorge Jesus está por detalhes de acertar a ida ao Al-Nassr, e a contratação teria sido pedido de Cristiano Ronaldo, que renovou contrato com a equipe nesta semana. As conversas estão avançadas para acordo de um ano, com opção de renovação automática por mais um.

