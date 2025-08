Semifinalista do Mundial de Clubes, o Fluminense arrecadou uma quantia milionária pela campanha nos Estados Unidos. Deste montante, apenas uma parcela já está nos cofres do clube e o restante será pago depois do dia 30 de setembro. Segundo o "ge", o clube já tem planos para destinar o dinheiro.

Ao todo, foram R$ 330 milhões faturados, mas o clube só recebeu 60 até o momento, valor que diz respeito à participação no torneio — o restante é referente ao desempenho. Do montante que falta, já foram descontados hospedagem e demais custos da viagem, mas ainda resta a definição sobre os impostos.

A princípio, o valor é de cerca de 40%, mas o Fluminense e os demais brasileiros que disputaram o Mundial estão agindo para diminuir a porcentagem. Para isso, contrataram escritórios de advocacia e contabilidade dos Estados Unidos, que atuam na argumentação para essa redução.

O que se defende é que esses impostos incidam somente sobre o valor arrecadado na participação na competição e na fase de grupos — ou seja, sobre os 60 milhões que foram pagos enquanto o Flumiense estava nos EUA, enquanto o restante será pago com a delegação já no Brasil. A prestação de contas será apenas em fevereiro de 2026.

Quando receber todo o dinheiro, além dos impostos, o clube descontará também a premiação devida aos jogadores. Com o restante, Mario Bittencourt informou que usará para seguir o pagamento das dívidas, para melhorar a estrutura do CT Carlos Castilho e Vale das Laranjeiras (Xerém), além de reinvestir em reforços para o time profissional.

