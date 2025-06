Arrascaeta titular? Flamengo define escalação contra o Bayern no Mundial

O Flamengo tem escalação definida para enfrentar o Bayern de Munique neste domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís sanou as dúvidas da semana e optou por seguir com Arrascaeta no time titular, enquanto Bruno Henrique e Pedro ficam no banco de reservas.

Para o comando de ataque, o comandante rubro-negro escalou Gonzalo Plata, a exemplo do que fez na partida contra o Chelsea, pela segunda rodada da fase de grupos; Alex Sandro, recuperado de desgaste muscular, também mantido na lateral esquerda. Outro destaque é o retorno de Nico de la Cruz aos relacionados, como opção no banco.

Escalação do Flamengo

Com isso, o Flamengo vai a campo enfrentar o Bayern com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Jorginho; Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

Escalação do Bayern de Munique

Por sua vez, os Bávaros têm mudanças no time titular. Na defesa, Konrad Laimer retorna à lateral direita, com Sasha Boey no banco de reservas, enquanto Josip Stabusuc assume a vaga de Raphael Guerreiro na esquerda. Além disso, Dayot Upamecano e Jonathan Tah, recém-contratado, formam a dupla de zaga pela primeira vez.

Na frente, Jamal Musiala está recuperado de dores musculares, mas fica no banco de reservas. Michael Olise deve assumir a função de meia-armador, enquanto Serge Gnabry ganha vaga entre os 11 iniciais.

Desta forma, o Bayern encara o Flamengo com a seguinte escalação: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Guerreiro; Kimmich, Goretzka e Olise; Coman, Kane e Gnabry.

