Quanto custam os ingressos para Flamengo x Bayern no Mundial? Veja valores

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O jogo coloca frente a frente o clube mais popular do Brasil e o gigante da Alemanha — e movimenta não só o campo, mas também os bolsos dos torcedores.

🎟️ Venda oficial e revenda: preços variam (e muito)

Na venda oficial da Fifa, os ingressos ainda disponíveis para Flamengo x Bayern custam entre US$ 84,75 e US$ 289,90, o equivalente a R$ 466 a R$ 1.594, considerando a cotação do dólar a R$ 5,50.

Mas os preços sobem bastante nas revendas autorizadas pela própria Fifa. Na própria plataforma da entidade, é possível encontrar ingressos custando entre US$ 89 e US$ 980 — ou seja, até R$ 5.390 para um único bilhete.

📈 Entre os mais caros do torneio

O duelo entre Flamengo e Bayern está entre os jogos mais caros das oitavas do Mundial, rivalizando com partidas como Real Madrid x Juventus (US$ 185 a US$ 1.500) e PSG x Inter Miami (US$ 83 a US$ 930). A alta demanda — especialmente por torcedores brasileiros — ajuda a justificar a escalada dos preços.

🏟️ Estádio cheio em Miami

A partida será disputada no Hard Rock Stadium, com capacidade para 65.326 torcedores. A expectativa é de casa cheia, impulsionada pelo bom momento do Flamengo, classificado como líder do grupo, e pelo peso do adversário europeu.

