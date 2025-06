Flamengo x Bayern: rubro-negro sofre primeiro gol contra na temporada

Logo nos primeiros minutos do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, a equipe de Filipe Luís saiu atrás no placar e sofreu um gol contra, algo inédito na temporada. Em cobrança de escanteio dos alemães, Erick Pulgar desviou para trás, mas a bola foi para dentro da própria rede.

Essa foi a primeira vez em 2025 que o Flamengo levou a bola até a própria meta. A última vez em que o Rubro-Negro deixou os adversários em vantagem com um gol contra foi no dia 11 de julho de 2024, há quase um ano, quando o Flamengo perdeu para o Fortaleza, na 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o lateral-direito Wesley, aos 11 minutos do primeiro tempo, saltou e acabou desviando a bola contra o próprio gol e Rossi não conseguiu defender.

Depois do gol contra, o Flamengo sofreu um pequeno apagão e, logo em seguida, o Bayern de Munique ampliou para 2 a 0 com o atacante Harry Kane. O clube bávaro pressionou a saída de bola e ela sobrou nos pés do inglês, que mandou da entrada da área para o fundo da rede.

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentaram no Hard Rock Stadium (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Agora com dois gols de desvantagem, o Rubro-Negro precisará aproveitar todas as chances para tentar empatar e sonhar com uma classificação para as quartas de final. O vencedor do confronto encara o PSG, que venceu com tranquilidade o Inter Miami, de Messi, por 4 a 0 no tempo normal.

Ainda faltam cinco confrontos a serem disputados, incluindo Flamengo e Bayern. Na segunda-feira, é a vez de Inter de Milão x Fluminense (16h) e Manchester City x Al-Hilal (22h). Para fechar, na terça-feira entram em campo Real Madrid x Juventus (16h) e Borussia Dortmund x Monterrey (22h).

O Lance! traz a tabela com os chaveamentos, horários e dias dos jogos das quartas de final do Mundial de Clubes, que já conta com um brasileiro.

