Léo Pereira preza por intensidade do Flamengo contra o Bayern

MIAMI (EUA) - O Flamengo já está no palco da partida contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. As equipes decidem a classificação no Hard Rock Stadium, às 17h (de Brasília). Durante a chegada da equipe, o zagueiro Léo Pereira revelou suas expectativas para o duelo decisivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Cabeça está tranquila, fizemos aquilo que tinha que ser feito para se preparar para essa partida. Sabemos que é um jogo enorme, que o mundo inteiro estará assistindo e estamos preparados para dar o nosso melhor e proporcionar um bom espetáculo - destacou o zagueiro.

Questionado sobre como a equipe deve se portar neste confronto, Léo Pereira reforçou que é preciso continuar jogando como Flamengo. Segundo o zagueiro, a equipe vai tentar aplicar aquilo que o técnico Filipe Luís pede, bastante intensidade durante o jogo.

continua após a publicidade

- A gente vem da mesma forma que atuamos em todas as partidas, dando nosso melhor, jogando da nossa forma. Temos nosso método que o treinador passa para a gente, que tentamos aplicar dentro de campo. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor dentro daquilo que ele pede e vamos tentar colocar bastante intensidade no jogo - finalizou.

Léo Pereira realiza última treino antes do confronto com o Bayern (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo define escalação contra o Bayern no Mundial

O Flamengo tem escalação definida para enfrentar o Bayern de Munique neste domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís sanou as dúvidas da semana e optou por seguir com Arrascaeta no time titular, enquanto Bruno Henrique e Pedro ficam no banco de reservas.

continua após a publicidade

Para o comando de ataque, o comandante rubro-negro escalou Gonzalo Plata, a exemplo do que fez na partida contra o Chelsea, pela segunda rodada da fase de grupos; Alex Sandro, recuperado de desgaste muscular, também mantido na lateral esquerda. Outro destaque é o retorno de Nico de la Cruz aos relacionados, como opção no banco.

Escalação do Flamengo

Com isso, o Flamengo vai a campo enfrentar o Bayern com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Jorginho; Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Gonzalo Plata.