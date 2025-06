Análise do setorista: Flamengo x Bayern, quem avança às quartas de final?

O grande dia chegou. Flamengo e Bayern de Munique decidem a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. A bola rola às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Durante a live do Lance!, na manhã deste domingo, os convidados analisaram esse confronto. Confira.

Diretamente de Miami, o setorista do Flamengo, Lucas Bayer, comentou que a questão tática foi um dos assuntos mais comentados durante a entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, na véspera do confronto decisivo.

- Chegou o dia torcedor rubro-negro! Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam, neste domingo, em partida decisiva no Mundial de Clubes, pelas oitavas de final. Partida muito difícil, diretamente de Miami e a reportagem do Lance! estará presente no Hard Rock Stadium para acompanhar esse jogaço. Lembrando que são duas equipes muito qualificadas, ontem acompanhamos de perto a coletiva do técnico Filipe Luís, no mesmo estádio onde vai ser o jogo, e percebemos o tamanho que tem esse jogo. Coletiva completamente lotada, não tinha acontecido isso até agora, com jornalistas de todas as partes do mundo. Achei engraçado quando um colega falou assim: “Filipe, de todas as coletivas que já fui, essa foi a que mais se falou sobre tática”, e até a pergunta foi sobre isso, se o jogo seria o mais tático até agora - comentou, antes de completar.

-Isso mostra o caráter desse jogo, que vai ter uma disputa interessante entre os treinadores, uma batalha tática, de qual time vai conseguir jogar mais. Eu até entrevistei um colega alemão, matéria está no nosso site, e ele destacou que vê uma certa semelhança entre as equipes de Flamengo e Bayern, que é a qualidade com a bola no pé. Segundo ele, quanto mais tempo tiver com a bola pode levar essa vantagem. Até aproveitei para pegar umas dicas sobre o Bayern, para a gente ficar mais ligado, e ele comentou que o momento defensivo não é dos melhores, então pode ser por esse caminho que o Flamengo vá conseguir a vitória. O Bruno Henrique falou durante a semana sobre a questão da velocidade, o quanto isso é importante contra zagueiros altos - disse Lucas Bayer.

O setorista aproveitou para revelar suas expectativas para o confronto decisivo. Bayer relembrou a vitória maiúscula, contra o Chelsea, ainda na fase de grupos e revelou que o ambiente é muito positivo, muito por conta da presença dos torcedores rubro-negros.

- Já sei até a pergunta que pode pintar, se o Flamengo tem chance de vencer, e a resposta é sim. Acho que o elenco é muito forte e já mostrou seu valor na competição, venceu o Chelsea que já está classificado para as quartas de final, e o Flamengo venceu muito bem. Acho que a equipe tem condição, tem essa possibilidade de conquistar a vaga histórica na próxima fase. O Botafogo acabou eliminado para o Palmeiras, que tem uma grande equipe e conseguiu essa vaga. A tendência é que o Flamengo vá em busca também, sabemos que é difícil, mas o ambiente aqui está muito positivo. Lá no início a gente via alguns torcedores pessimistas ao enfrentar o Bayern, agora o sentimento é de que dá, que é possível vencer. O Flamengo está no ápice da forma física na temporada, o Bayern acabou agora a temporada, e o torcedor aposta suas fichas nisso, para que o Flamengo consiga se classificar. Então eu acho que o âmbito geral, o clima é de positividade, a torcida está confiante - ressaltou.

O técnico Filipe Luís não tem o costume de revelar detalhes sobre suas equipes titulares. O setorista comentou sobre possíveis mudanças nos 11 iniciais para o jogo contra o Bayern e deixou seu palpite para o duelo.

- Só vamos saber a escalação um pouco antes da bola rolar, cerca de 1h30 antes. Fica a expectativa se o Arrascaeta vai começar jogando ou não, justamente por conta dessa velocidade e intensidade que o jogo pede. Por outro lado, também existe uma dúvida no ataque, se vai com Plata ou Bruno Henrique, existe essa dúvida também na zaga. Léo Ortiz começa, Danilo começa, então é um jogo que envolve muitas coisas e o torcedor fica na expectativa. O mais legal é isso, o clima aqui em Miami é de muita positividade por parte dos torcedores do Flamengo. Teremos mais uma vez casa cheia no jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, muito por conta da torcida rubro-negra. Já vou deixar meu palpite aqui, 1 a 0 Flamengo, gol de Bruno Henrique. Ele que vem sendo um grande jogador nessa competição e acho que ele pode fazer o gol para classificar o Flamengo - finalizou.

Filipe Luís soma 49 jogos no Flamengo (Foto: Franck Fife / AFP)

Confira a programação do Flamengo antes do jogo decisivo

Chegou o grande dia! Flamengo e Bayern de Munique medem forças pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Vale lembrar que a partida garante um lugar entre as oito melhores equipes do torneio. Confira a programação do Mengão antes do confronto decisivo.

Programação - Flamengo x Bayern de Munique - 29/06/2025

12h (de Miami) / 13h (de Brasília) - Almoço



13h50 (de Miami) / 14h50 (de Brasília) - Saída para o estádio

14h20 (de Miami) / 15h20 (de Brasília) - Chegada prevista ao Hard Rock Stadium

16h (de Miami) / 17h (de Brasília) - Flamengo x Bayern de Munique - Hard Rock Stadium