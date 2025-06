Mundial: jornalista alemão aponta ‘caminho’ para vitória do Flamengo sobre o Bayern

MIAMI (EUA) - Chegou a hora, torcedor rubro-negro. O Flamengo encara o Bayern de Munique, da Alemanha, neste domingo (28), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O confronto será no Hard Rock Stadium, às 17h (de Brasília). A reportagem do Lance!, que está nos Estados Unidos cobrindo a competição, conversou com um jornalista alemão para entender os pontos positivos e negativos do time europeu.

Christian Falk, jornalista que trabalha no site "Sport Bild", da Alemanha, detalhou como o Bayern "vê" o Flamengo no cenário mundial. Além disso, apontou semelhança entre as equipes.

- Ouvimos os relatórios de observação (scouting reports) do Bayern de Munique. Eles acham que o Flamengo é o melhor time da América do Sul nesta competição. Obviamente, quando você assiste como eles jogam, é bastante parecido com o Bayern de Munique. Eles atacam no campo ofensivo, jogam bem avançados. Então, a questão será quem terá mais posse de bola, porque quem tiver a bola dominará. É o plano e a estratégia de ambas as equipes: controlar a bola. Quem ficar mais tempo com a bola deve vencer - disse Christian Falk ao Lance!.

Pontos positivos e negativos do Bayern, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes

Ao Lance!, o jornalista alemão enalteceu a sede de vitória do Bayern, uma das grandes potências da Europa. Mas, em contrapartida, deu o caminho para a vitória para o Flamengo. Ele pontuou o momento defensivo instável da equipe.

- O Bayern de Munique é um time muito experiente. Eles sempre vêm para vencer. Eles não vêm para chegar às quartas de final. Vêm para ganhar o torneio. Têm uma mentalidade muito forte. Acho que esse é o ponto principal. Nunca desistem. Não sei se é indelicado, mas os times sul-americanos são muito emocionais. Então, às vezes perdem o controle, porque se o jogo não estiver indo a favor deles, esse time (Bayern) vai lutar até o fim - iniciou.

- O ponto negativo é que, no momento, eles não estão tão bem na defesa. Eles têm um novo líder na zaga (Jonathan Tah). Ele ainda precisa ganhar experiência com os novos jogadores. Eles jogam com a linha defensiva muito alta. Muitas vezes, se o adversário joga de forma rápida e direta em direção ao gol do Bayern, isso pode ser sempre perigoso para eles - completou.

Prováveis escalações

O técnico Vincent Kompany deve escalar a sua equipe com: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic (Upamecano) e Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Coman; Kane.

Por outro lado, Filipe Luís, que deve contar com o retorno de De La Cruz no banco, deve começar o time com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo e Gonzalo Plata.