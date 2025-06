Flamengo perde titular ainda no primeiro tempo contra o Bayern

O Flamengo perdeu por 4 a 2, para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes e se despediu oficialmente da competição. A equipe alemã começou a partida implementando um grande volume de jogo e abriu um 2 a 0, antes dos dez primeiros minutos. No final da primeira etapa, o volante Erick Pulgar acabou sentindo uma lesão no pé direito e foi substituído por Allan.

Aos 42 minutos, o volante chileno recebeu cartão amarelo após uma forte entrada no atacante Harry Kane. Após o lance, Pulgar sentiu um incômodo e acabou saindo de maca do gramado. A assessoria do Flamengo divulgou uma nota confirmando uma lesão no quinto metatarso do pé direito do meia, que precisará passar por exames ainda nos Estados Unidos. Confira.



"Erick Pulgar, substituído no primeiro tempo de Flamengo x Bayern de Munique, seguiu para o hospital para realizar exames no quinto metatarso do pé direito."

Pulgar sofreu a mesma lesão de Neymar, quando atuava ainda pelo Paris Saint Germain, em 2018. O tempo previsto para a recuperação é de dois meses. O quinto metatarso é o último osso no exterior do pé, e a maioria das quebras ocorrem em sua base.

A ausência de Pulgar preocupa para o restante da temporada. O volante é peça-chave no time titular de Filipe Luís e vinha fazendo uma boa competição até aqui. O Flamengo precisa de dois gols para levar a partida para a prorrogação. Nomes como Bruno Henrique e Pedro estão à disposição no banco de reservas e podem entrar em campo nesta segunda etapa. Acompanhe a partida no tempo real do Lance!

Pulgar em ação contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Rubro-Negro sofre primeiro gol contra na temporada

Logo nos primeiros minutos do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, a equipe de Filipe Luís saiu atrás no placar e sofreu um gol contra, algo inédito na temporada. Em cobrança de escanteio dos alemães, Erick Pulgar desviou para trás, mas a bola foi para dentro da própria rede.

Essa foi a primeira vez em 2025 que o Flamengo levou a bola até a própria meta. A última vez em que o Rubro-Negro deixou os adversários em vantagem com um gol contra foi no dia 11 de julho de 2024, há quase um ano, quando o Flamengo perdeu para o Fortaleza, na 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o lateral-direito Wesley, aos 11 minutos do primeiro tempo, saltou e acabou desviando a bola contra o próprio gol e Rossi não conseguiu defender.

Depois do gol contra, o Flamengo sofreu um pequeno apagão e, logo em seguida, o Bayern de Munique ampliou para 2 a 0 com o atacante Harry Kane. O clube bávaro pressionou a saída de bola e ela sobrou nos pés do inglês, que mandou da entrada da área para o fundo da rede.

Agora com dois gols de desvantagem, o Rubro-Negro precisará aproveitar todas as chances para tentar empatar e sonhar com uma classificação para as quartas de final. O vencedor do confronto encara o PSG, que venceu com tranquilidade o Inter Miami, de Messi, por 4 a 0 no tempo normal.