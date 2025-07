Final lidera volume de apostas no Mundial; veja ranking dos jogos mais populares

A edição de 2025 do Mundial de Clubes não foi marcada apenas por grandes jogos e confrontos históricos. Fora de campo, o torneio também movimentou bastante o mercado de apostas esportivas. Segundo dados divulgados pela EstrelaBet, o Mundial representou 35% de todo o volume de apostas realizadas na plataforma durante o período da competição.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

🧠 Mais emoção, mais aposta

O CMO da EstrelaBet, Renan Cavalcanti, atribui o aumento do engajamento ao apelo emocional das partidas entre clubes sul-americanos e europeus.

- Vimos grandes times brasileiros enfrentando gigantes da Europa. Esse tipo de confronto cria uma conexão nova com o futebol. O torcedor aposta no ídolo nacional, no time estrangeiro que admira ou até para secar o rival - explicou o executivo.

continua após a publicidade

📊 Outros destaques da EstrelaBet durante o torneio:

67% das apostas foram pré-jogo , e 33% em tempo real

, e 33% em tempo real Foram disponibilizados mais de 350 boosts exclusivos (cotações turbinadas)

(cotações turbinadas) Cada jogo teve, em média, 5 superodds

Foi lançado o aplicativo Android da EstrelaBet, com boa adesão dos usuários

🏆 Top 5 jogos com maior volume de apostas:

Chelsea x PSG (final) Fluminense x Chelsea PSG x Real Madrid Flamengo x Bayern de Munique Palmeiras x Chelsea

💰 Top 5 jogos com maior retorno para apostadores:

Flamengo x Chelsea Manchester City x Al Ain Fluminense x Ulsan Juventus x Wydad Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

A expectativa da empresa agora é aproveitar o impulso do Mundial para fortalecer ainda mais sua base de usuários com o novo app e seguir oferecendo experiências mais imersivas para os fãs de futebol e apostas.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.