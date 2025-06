Jornal espanhol elogia Filipe Luís, mas atesta diferença em Bayern x Flamengo: ‘Superior’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís foi muito elogiado pelo jornal "As", da capital espanhola, por conta de seu trabalho no clube carioca. Ainda assim, o diário vê o Bayern de Munique "muito superior" ao Rubro-Negro no confronto de oitavas de final do Mundial de Clubes.

- O nome de Filipe Luís como treinador na elite cresce com força a nível global depois das excelentes apresentações de sua equipe no Mundial e agora tem um duro caminho rumo às quartas de final. O técnico conseguiu armar um grupo que único físico, qualidade e ambição por derrotas qualquer equipe que se coloca na frente.

Apesar dos elogios ao Filipe Luís e ao Flamengo, o "As" deixa o favoritismo com o Bayern de Munique devido as qualidades individuais da equipe de Kompany. O diário espanhol destaca a dupla de ataque formado por Olise e Kane, além de Kimmich.

- Danilo atuará na zaga e assegurou que ainda que a tática seja importante, as individualidades decidirão o duelo que descreve como 50% para cada lado. Nesse sentido, embora o Flamengo tenha uma qualidade inquestionável em jogadores como Arrascaeta, o Bayern é muito superior nesse aspecto com um Olise inspirado, a finalização de Kane e a distribuição de Kimmich.

Neste domingo (29), Bayern e Flamengo se enfrentam, no Hard Rock Stadium, às 17h (de Brasília). O adversário irá enfrentar o vencedor do jogo entre PSG e Inter Miami nas quartas de final do Mundial de Clubes.

