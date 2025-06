Técnico do Bayern analisa duelo com o Flamengo no Mundial: ‘Nível europeu’

Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany rasgou elogios ao Flamengo, adversário das oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva neste sábado (28), véspera do duelo no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), o belga avaliou o Rubro-Negro como um desafio de "alto nível europeu".

— Quando você os analisa, fica muito claro o que eles estão fazendo: eles têm ideias claras, e os jogadores acreditam nessas ideias. É uma mistura de disciplina de alto nível na movimentação defensiva. Mas todo o time também gera boas ideias ofensivas em conjunto. O Flamengo traz tudo isso para o campo. Claro, é um time brasileiro, mas é verdade que esperamos um jogo com o qual estamos acostumados, porque é um jogo de alto nível europeu — declarou o treinador.

Kompany destacou a semelhança de filosofias de Bayern e Flamengo, afirmando que ambos os clubes sempre entram em campo determinados a vencer.

— O Bayern sempre quer vencer, mas o que descobri é que o Flamengo também quer vencer todos os jogos. Então, acho que encaramos este jogo de forma muito semelhante — disse o belga.

O ex-zagueiro ainda analisou o nível de disputa do Mundial de Clubes como alto, mas concordou que os times da América do Sul e da Europa estão acima dos demais.

— É um nível forte. A América do Sul e a Europa em particular são muito fortes, mas as outras também estão próximas — afirmou Kompany.

