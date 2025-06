Apresentadora da Globo tira férias e assiste Flamengo x Bayern pelo Mundial

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília), Estádio Hard Rock, em Miami. O confronto, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, contará com a presença especial de uma apresentadora da Rede Globo.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos conquistados. Já os Bávaros ficaram na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica, que fez sete.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes da bola rolar, a jornalista Mariana Gross, que apresenta o RJTV, na Globo, fez uma live no seu Instagram pessoal no Estádio Hard Rock. Ela tirou férias na emissora, colocou seu manto Rubro-Negro, e foi torcer para o Flamengo no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Veja foto de Mariana Gross, apresentadora da Globo, no estádio Hard Rock para Flamengo x Bayern

Mariana Groos no Estádio Hard Rock para Flamengo x Bayern (Foto: Reprodução redes sociais)

Como chegam as equipes

Apesar da colocação na tabela, a missão do Flamengo não será fácil. O Bayern de Munique é um dos principais clubes da Europa. Ao todo, conquistaram quatro Mundiais, seis Champions League, 34 Campeonatos Alemães, 20 copas nacionais e tantos outros títulos ao longo da história.

➡️Neto dá declaração polêmica sobre Palmeiras x Chelsea pelo Mundial

Na temporada 2024/25, o clube teve o desafio de recuperar a hegemonia na Bundesliga, após o título do Bayer Leverkusen no ano anterior. Sob o comando de Vincent Kompany pela primeira vez, a equipe voltou a levantar a salva de prata e reafirmou a dominância no país. Na DFB-Pokal e na Liga dos Campeões, contudo, não teve o mesmo sucesso.

continua após a publicidade

Histórico de confrontos

O único confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Torneio Internacional de Kuala Lumpur aconteceu em julho de 1994, com vitória rubro-negra por 3 a 1. Rogério Lourenço, Marquinhos e Sávio marcaram os gols do time carioca na final disputada na Malásia, garantindo o título da competição amistosa, também conhecida como SEE'94.