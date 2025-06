O Bayern de Munique fez uma postagem em português nas redes sociais antes de enfrentar o Flamengo, pelo Mundial de Clubes. A publicação chamou a atenção pelas palavras utilizadas pelos bávaros horas antes do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Hoje tem, rapaziada - diz a publicação do Bayern antes do duelo com o Flamengo, pelas oitavas de final do torneio.

O vencedor do jogo entre Bayern de Munique e Flamengo encara o PSG, pelas quartas de final, na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília). A equipe de Vincent Kompany entra em campo com o favoritismo, embora Filipe Luís busque surpreender como fez com o Chelsea na fase de grupos.

continua após a publicidade

Bayern chama atenção para o Flamengo

Mais cedo, o Bayern de Munique chamou a atenção para os pontos forte do Flamengo antes do duelo no Mundial de Clubes. Os bávaros elogiaram a chegada de Jorginho e alertaram para as presenças de Danilo, Alex Sandro e Arrascaeta.

- Os dirigentes conseguiram um verdadeiro sucesso com a chegada do brasileiro Jorginho em uma transferência gratuita. Com Alex Sandro e Danilo são outros dois jogadores do Flamengo já ganharam experiência no mais alto nível europeu. A defesa do Bayern deve ficar de olho em Arrascaeta. O uruguaio de 31 anos tem se destacado nesta temporada, marcando nove gols e dando assistências para outros quatro em nove jogos.

continua após a publicidade

Na fase de grupos, o Bayern avançou na vice-liderança do Grupo C com seis pontos conquistados, enquanto o Flamengo conquistou a liderança do Grupo D e está invicto no Mundial de Clubes.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.