Destaque na Holanda sonha em jogar no Flamengo: ‘Espero que esteja na final do Mundial’

Atacante do Feyenoord e destaque no futebol holandês, Igor Paixão não esconde sua paixão pelo Flamengo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador de 25 anos, revelado pelo Coritiba e vendido ao clube holandês em 2022 por cerca de 4,5 milhões de euros, declarou abertamente que tem o sonho de vestir a camisa rubro-negra. "Torço para o Flamengo desde pequeno", afirmou.

continua após a publicidade

Além do carinho pessoal, o jogador explica que a ligação com o Rubro-negro vem de família.

- Meu avô me ensinou a ser flamenguista. Hoje ele não está mais aqui, mas sabe do meu carinho pelo Flamengo. Um dia, se Deus quiser, quero realizar esse sonho — e o dele também - disse Igor.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Na última temporada pelo Feyenoord, Paixão brilhou: foram 47 jogos, 18 gols e 19 assistências, números que o colocaram entre os principais nomes do clube na campanha europeia. Apesar do sucesso na Europa, ele segue assistindo ao futebol brasileiro, especialmente, no Flamengo, que disputa atualmente o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Igor Paixão, destaque do Feyenoord, comemora gol na Champions League (Foto: John Thys/AFP)

Mundial de Clubes na mira

Durante a entrevista, Igor comentou que vem acompanhando os jogos do Mundial e elogiou a atuação das equipes brasileiras na competição.

- Acho que todos os clubes estão mostrando sua força. É bom também para mostrar aos europeus que o futebol brasileiro é forte - disse, citando Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense como exemplos de boas campanhas.

➡️Mundial: Flamengo encerra preparação para enfrentar o Bayern

Palpite rubro-negro

Sem esconder o clubismo, o atacante revelou sua torcida por uma presença do Flamengo na grande decisão.

- Quero que o Flamengo esteja na final. Vai ser difícil contra o Bayern, mas torço para chegar lá e seja campeão.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Por enquanto, ele segue fazendo história na Europa, mas não esconde: o coração bate mais forte pelo Rubro-Negro.