MIAMI (EUA) - Chegou o grande dia! Flamengo e Bayern de Munique medem forças pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Vale lembrar que a partida garante um lugar entre as oito melhores equipes do torneio. Confira a programação do Mengão antes do confronto decisivo.

Programação - Flamengo x Bayern de Munique - 29/06/2025

12h (de Miami) / 13h (de Brasília) - Almoço

13h50 (de Miami) / 14h50 (de Brasília) - Saída para o estádio

14h20 (de Miami) / 15h20 (de Brasília) - Chegada prevista ao Hard Rock Stadium

16h (de Miami) / 17h (de Brasília) - Flamengo x Bayern de Munique - Hard Rock Stadium

Esta será a segunda partida contra equipes europeias neste Mundial, a vitória contra o Chelsea na fase de grupos, garantiu a classificação antecipada às oitavas de final. Avançar de fase contra o Bayern, além de dar ainda mais moral para equipe, garante mais de R$ 72 milhões aos cofres rubro-negros.

Torcedor do Flamengo comemora gol marcado contra o Chelsea (Foto: Franck Fife/AFP)

Adeus? Jogo contra o Bayern pode ser último de Gerson pelo Flamengo

O duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, pode ser ainda mais especial para Gerson. Caso o rubro-Negro seja eliminado da competição neste domingo (29), a tendência é que a partida no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), seja a última do "Coringa" pelo Rubro-Negro.

O meio-campista Gerson aceitou proposta do Zenit, da Rússia, e deixará o Mais Querido ao término do torneio da Fifa. Os russos irão arcar com a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões), valor que o Fla exige seja pago à vista para concluir a transação. Presidente do clube de São Petersburgo, Alexander Medvedev confirmou o acerto.

— Há pré-requisitos (acordo) para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. No segundo jogo (contra o Chelsea), o Gerson foi considerado um dos melhores em campo, quando o Flamengo venceu. No terceiro jogo, ele não atuou porque teve uma lesão no fim da partida anterior — disse o dirigente ao Sport Express.

O vínculo que Gerson firmará com o Zenit terá duração de cinco anos, até o primeiro semestre de 2030, e contempla a triplicação dos vencimentos que o atleta recebe no Rio de Janeiro. Essa mudança salarial foi um dos atrativos principais para o meia, que condicionou a saída ao término do Mundial de Clubes. Assim, caso o Flamengo se despeça da competição diante do Bayern de Munique, é provável que dê adeus também ao capitão da equipe.