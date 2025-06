Bayern pede atenção com Arrascaeta e chama ídolo do Flamengo de ‘Pelé branco’

Pouco antes do duelo no Mundial de Clubes entre Bayern de Munique e Flamengo, o clube alemão fez uma apresentação da equipe carioca. Além de destrinchar os comandados de Filipe Luís, os bávaros destacaram a figura de Zico, que foi chamado de "Pelé branco".

Em seu site oficial, o Bayern destacou as principais conquistas do Flamengo ao longo da histórica, como os três títulos da Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981. Além de dar protagonismo ao Zico, os bávaros também destacaram a força da torcida do clube carioca.

- O "Pelé branco", como a torcida o chama carinhosamente, caracterizou o Flamengo nas décadas de 1970 e 1980 como nenhum outro jogador: em 732 jogos pelo clube de sua infância, ele marcou um total de 509 gols. Nos EUA, o Flamengo não só está se destacando em campo, como também conta com um forte apoio da torcida. Mais de 50 milhões de pessoas torcem pelo time com a camisa rubro-negra, tornando o Fla um dos clubes com maior torcida do mundo.

Além de destacar Zico, o Bayern de Munique trata com muita atenção as presenças de Jorginho, Alex Sandro, Danilo e Arrascaeta. Os três primeiros são conhecidos do adversário por terem atuado durante anos na Europa, enquanto o meia uruguaio é o protagonista do Flamengo na temporada.

- Os dirigentes conseguiram um verdadeiro sucesso com a chegada do brasileiro Jorginho em uma transferência gratuita. Com Alex Sandro e Danilo são outros dois jogadores do Flamengo já ganharam experiência no mais alto nível europeu. A defesa do Bayern deve ficar de olho em Arrascaeta. O uruguaio de 31 anos tem se destacado nesta temporada, marcando nove gols e dando assistências para outros quatro em nove jogos.

Bayern destrincha Flamengo de Filipe Luís

O Bayern de Munique também destrinchou o Flamengo de Filipe Luís faltando poucas horas para o início do confronto, no Mundial de Clubes. Os bávaros destacaram a formação preferida do jovem treinador brasileiro, mas também a forma com a qual o Rubro-Negro gosta de atuar.

- Luís privilegia o 4-2-3-1. Danilo, Léo Pereira ou Léo Ortiz costumam formar a dupla de zaga à frente do goleiro Rossi. Alex Sandro costuma atuar no lado esquerdo da defesa, mas nos confrontos da fase de grupos contra Chelsea e Espérance, o técnico confiou essa posição a Ayrton Lucas. Na lateral direita, o experiente Varela tem um sério concorrente no jovem Wesley. O chileno Pulgar recentemente formou dupla com Jorginho como volantes. O artilheiro Arrascaeta joga como camisa dez ao lado de Luiz Araújo e do capitão Gerson nas pontas. Pedro ou Bruno Henrique costumam liderar a linha à frente do trio.

Na apresentação do Flamengo, o Bayern também revela como o adversário gosta de atuar em suas partidas. O clube destacou o gosto pela posse de bola, mas também a facilidade em quebrar linhas nas defesas adversárias para chegar ao ataque.

- O jogo do Flamengo é caracterizado por combinações verticais e jogadas interligadas em espaços apertados. A equipe de Luís busca jogar recuada e busca rapidamente uma maneira de avançar desde a construção. Isso é possível por meio de passes rápidos dentro de uma pequena zona de ação: os jogadores criam linhas de passe próximas umas das outras, o que atrai os adversários e abre espaços de ataque nos quais os atacantes podem recuar. Mesmo sob pressão, os brasileiros conseguem avançar rapidamente para o último terço do campo e criar chances.

Neste domingo (29), Bayern e Flamengo se enfrentam, no Hard Rock Stadium, às 17h (de Brasília). O adversário irá enfrentar o vencedor do jogo entre PSG e Inter Miami nas quartas de final do Mundial de Clubes.

