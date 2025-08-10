Jornal europeu crava crise de time após o Mundial de Clubes: ‘O pior da história’
O Boca Juniors segue sem vencer. A equipe empatou por 1 a 1 com o Racing no sábado (9), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Argentino. A equipe ainda saiu atrás no placar, mas conseguiu igualar o marcador nos acréscimos, com gol de Milton Giménez. A situação entrou em evidência mais uma vez pela mídia internacional especializada.
Responsável pela cobertura dos clubes sul-americanos — incluindo os brasileiros — no "As", o jornalista Juan Lopesino foi o autor da crônica da partida entre Boca Juniors e Racing. Em seu texto, ele foi além da análise técnica e concentrou-se no delicado momento vivido pelos Xeneizes.
Segundo o jornalista, o atual cenário representa o "fundo do poço" alcançado pelo Boca nos últimos meses, marcado por resultados decepcionantes, desempenho irregular e uma crise institucional que coloca em xeque o projeto esportivo liderado por Juan Román Riquelme, ídolo como jogador e atual presidente do clube. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: O pior Boca da história (título). A equipe de Miguel Ángel Russo já está há 12 jogos sem vencer. Perdeu em casa o Clássico contra o Racing, com Cavani como titular. Eles estão com dificuldades para encontrar uma solução (subtítulo).
— O Boca Juniors continua sem vencer, e a sensação, se é que isso era possível, piora a cada dia [...]. Nenhuma das equipes merecia a vitória, e foi a Academia quem chegou mais perto de conquistá-la com o gol de Solari aos 76 minutos. Essa foi a única chance clara dos visitantes, e serviu para vencer o Marchesín — escreveu Lopesino, sobre o jogo.
— O empate traz algum alívio para os xeneize, mas a sequência sem vitórias se estende por mais uma semana, e a situação na tabela também permanecerá delicada. Apenas Argentinos Juniors e Aldosivi estão abaixo deles no grupo, e ambos têm que jogar neste domingo, então o Boca pode acabar na lanterna — completou.
Afinal, é o pior Boca Juniors da história? 🔵🟡
A equipe argentina não disputará nenhuma competição continental em 2025, o que agrava ainda mais o cenário adverso vivido no clube. No Campeonato Argentino, amarga a 13ª colocação, longe da briga por títulos e pressionado por resultados abaixo das expectativas.
Além disso, o Boca Juniors amplia à pior sequência sem vitórias de sua história — 12 jogos. A marca superou as marcas negativas de 1957 e 2021, temporadas em que os argentinos chegaram a 10 partidas sem vencer. Na fase atual, são sete empates e cinco derrotas, que resultaram na eliminação nos playoffs do Apertura, uma breve participação no Mundial de Clubes e a despedida da Copa Argentina.
A última vitória do Boca ocorreu no dia 20 de abril, contra o Estudiantes de La Plata. Naquele momento, Fernando Gago era o técnico e o time liderava a classificação do Torneio Apertura, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Desde então, com Miguel Ángel Russo no comando, a equipe não sabe o que é vencer.
