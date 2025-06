O Manchester City já está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, mas uma ausência sentida na delegação foi a de Jack Grealish. Fora da lista por decisão técnica de Pep Guardiola, o atacante inglês recebeu um recado de Erling Haaland nas redes sociais.

Em uma foto publicada no Snapchat, o atacante norueguês mostrou um assento vazio no avião da equipe e escreveu em tom de saudade: "Jack Grealish, cadê você?".

Erling Haaland em seu Snapchat antes de viajar para o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Snapchat)

Contratado em 2021 por cerca de 100 milhões de libras (cerca de R$ 724 milhões na época), Jack Grealish foi a contratação mais cara da história do City, mas perdeu espaço no elenco durante a última temporada. Ele disputou 32 partidas, mas foi reserva em metade delas, marcando apenas três gols e contribuindo com cinco assistências — números bem abaixo de sua temporada anterior, em que foi titular em 26 dos 36 jogos disputados.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, o jogador deve ser negociado pelo City durante a janela de transferências do verão europeu. O clube já se movimenta no mercado e contratou Rayan Cherki, do Lyon, que deve disputar posição no setor ofensivo.

Após a vitória sobre o Fulham na última rodada da Premier League, Guardiola falou sobre a situação do camisa 10:

— Ele precisa jogar a cada três dias, mas isso não aconteceu nesta temporada e na anterior. Ele precisa disso, aqui ou em outro lugar. É uma questão para Jack, seu agente e o clube. Se ele ficar, será bom, e ele brigará para contribuir. Não é nada pessoal. Fui eu que briguei para ele vir para cá.

O Manchester City estreia na Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), contra o Wydad Casablanca. O grupo da equipe inglesa ainda conta com o Al-Ain e a Juventus, prometendo confrontos de alto nível na busca pelo título inédito.

Enquanto o futuro de Grealish é incerto, Haaland mostra que, pelo menos fora de campo, o inglês ainda faz falta entre os companheiros de equipe.