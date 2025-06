Caio Ribeiro não perdoa jogador do São Paulo contra o Vasco: ‘Não é lugar’

O Vasco saiu na frente no confronto contra o São Paulo, nesta quinta-feira (12), no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, a equipe do técnico Fernando Diniz abriu 2 a 0 no placar. A situação fez o comentarista Caio Ribeiro criticar um titular do tricolor paulista.

Durante a transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador não perdoou o lateral Enzo Díaz. Para ele, o atleta foi vilão da organização da saída de bola do São Paulo, que resultou no início da jogada do segundo gol do Vasco. Além dele, Caio Ribeiro também criticou Cédric.

- O São Paulo errou duas vezes e de maneira infantil na saída de bola. Primeiro com o Cédric pelo lado direito, que força o passe por dentro e dá o contra-ataque. E depois com o Enzo (Díaz) que, dentro da área, com a posse de bola, não é lugar de brincar. Não é lugar de querer sair jogando bonito. Dá um bico e recompõe - disse o ex-jogador.

Vasco x São Paulo

Nos 45 minutos iniciais, o Cruzmaltino dominou as ações em campo e abriu dos gols de vantagem no Morumbis. Os tentos foram marcados por Rayan e Nuno Moreira. Com o resultado momentâneo, o Vasco vai alcançando a 13ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, a equipe de Luis Zubeldía está caindo para a 14ª posição.