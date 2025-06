Qual é o ‘grupo da morte’ do Mundial de Clubes 2025? Veja ranking

O Mundial de Clubes 2025 começa neste sábado (14) e promete reunir as maiores potências do futebol global — e, claro, muita curiosidade sobre os chamados "grupos da morte". Em sua primeira edição com 32 participantes, o torneio coloca frente a frente equipes com disparidades financeiras enormes, o que torna ainda mais interessante analisar os grupos sob a ótica dos valores de mercado.

Nesta matéria, levantamos dois rankings para entender melhor os confrontos da fase inicial: um com os grupos mais valiosos, considerando a soma do valor de mercado dos quatro times; e outro com os grupos mais equilibrados, avaliando quanto cada clube representa dentro da chave. A ideia é simples: quanto mais distribuído o valor entre os participantes, maior a competitividade do grupo.

🔍 E quem caiu no grupo mais pesado? Quem está isolado em um grupo sem grandes concorrentes? A resposta está logo abaixo.

⚔️ Grupos mais valiosos do Mundial de Clubes 2025

Se a análise for puramente financeira, o “grupo da morte” é o Grupo G, que reúne Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca e Auckland City. Juntos, os quatro clubes somam € 1,873 bilhão em valor de mercado, puxados pelo atual campeão europeu.

Confira o ranking dos grupos mais valiosos, com base na soma do valor de mercado dos quatro clubes:

Posição Grupo Valor total (€) 1º G € 1,873,55 mi 2º H € 1,776,08 mi 3º B € 1,769,95 mi 4º D € 1,244,98 mi 5º C € 1,299,63 mi 6º E € 506,25 mi 7º A € 714,28 mi 8º F € 582,9 mi

🤯 Grupos mais equilibrados

Mas se a ideia é analisar o equilíbrio competitivo, o Grupo A é o mais nivelado. Nenhuma equipe ultrapassa os 50% do valor total do grupo. A maior fatia é do Porto (€ 345,9 mi), com 48%, o que indica um grupo mais “parelho” financeiramente. O Palmeiras aparece em seguida com 35,5%.

Já o Grupo H, por exemplo, tem o Real Madrid representando 79,4% do valor total, o que pode apontar para desequilíbrio técnico.

Veja os grupos mais equilibrados, com base na menor concentração de valor em um único time:

Posição Grupo Clube dominante % do valor do grupo 1º A Porto 48,4% 2º B PSG 59,3% 3º G Manchester City 63% 4º C Bayern de Munique 64,8% 5º D Chelsea 76,5% 6º E Inter de Milão 77,6% 7º F Borussia Dortmund 78,2% 8º H Real Madrid 79,4%

📊 Conclusão

O Grupo G é o mais estrelado e milionário, mas o Grupo A - de Porto e Palmeiras - é o mais equilibrado, o que pode aumentar a imprevisibilidade dos resultados. Em seguida, aparece o Grupo B - de PSG, Atlético de Madrid e Botafogo.

A partir deste sábado (14), os valores sairão do papel e será o desempenho em campo que definirá quem avança rumo à final no dia 13 de julho, em Nova Jersey.

