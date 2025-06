Xabi Alonso define Real Madrid titular para a temporada sem Rodrygo, diz jornal

De acordo com o "Cadena Ser", da Espanha, Xabi Alonso já definiu o time titular para a próxima temporada. Com o Mundial de Clubes se aproximando, o técnico vai comandar as primeiras partidas pelo clube na competição com os reforços de Alexander-Arnold e Huijsen. Após o Mundial, ainda há a expectativa para as chegadas de Mastantuono e Carreras, ambos no time titular idealizado por Xabi, segundo Manu Carreño.

De acordo com esta informação, Rodrygo não será titular do Real Madrid na próxima temporada, perdendo o lugar para o argentino Mastantuono, que ainda não completou 18 anos e chega do River Plate após o Mundial.

Veja o possível time titular do Real Madrid para a próxima temporada, sem Rodrygo

Com a novidade de Mastantuono, que nunca jogou no futebol europeu, e os novos contratados que disputarão o Mundial, Manu Carreño desenha o seguinte time titular para o início da temporada:

Courtois; Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Mastantuono; Vinícius e Mbappé.

Franco Mastantuono, futuro colega de Rodrygo no Real Madrid, em sua estreia pela seleção da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

O único deste time que ainda não fechou com o clube é Álvaro Carreras, do Benfica. O Real Madrid e o lateral-esquerdo já têm um acordo encaminhado, mas o desfecho da negociação depende de um fator externo: o Manchester United - é o que diz o jornal espanhol "Marca". Atualmente no Benfica, Carreras pertence aos portugueses, mas o United mantém uma cláusula de recompra válida até 31 de dezembro, o que impede o Real de avançar diretamente nas tratativas. O jogador, por sua vez, deseja atuar pelos Merengues e já deixou claro que vestir a camisa branca é seu sonho de infância.

continua após a publicidade

