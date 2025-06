Nesta quarta-feira (11), o Manchester City divulgou a lista de jogadores relacionados para a disputa do Mundial de Clubes, que começa neste sábado (14). Jack Grealish, jogador mais caro da história do Manchester City, e Kevin de Bruyne, acertado com o Napoli, ficaram de fora da relação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O time de Pep Guardiola conta com quatro reforços para a disputa do Mundial. São eles: Rayan Aït-Nouri, que veio do Wolverhampton, Rayan Cherki, que veio do Lyon, Tijjani Reijnders, do Milan, e Marcus Bettinelli, do Chelsea.

continua após a publicidade

➡️ No último dia da janela, Manchester City anuncia pacotão de reforços para o Mundial

Os destaques da lista ficaram com a ausência de Jack Grealish, contratado por 117,5 milhões de euros, e Kevin de Bruyne, que se despediu da equipe no último jogo da Premier League. Após uma temporada com poucos minutos em campo, Grealish foi comunicado que está livre para procurar outro clube, de acordo com informação da ESPN.

Veja a lista dos relacionados do Manchester City para o Mundial

Rayan Aït-Nouri foi anunciado nesta segunda-feira (9) pelo Manchester City para o Mundial (Foto: Divulgação)

Goleiros: Ederson Moraes, Stefan Ortega Moreno, Marcus Bettinelli.

Defensores: Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri, Yan Couto Reis, Joško Gvardiol, Manuel Akanji, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis.

continua após a publicidade

Meio-campistas: Rodrigo Hernández (Rodri), İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Nico González, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku, Savinho Moreira, Rayan Cherki, Claudio Echeverri, Phil Foden, Oscar Bobb, Kian O’Reilly.

Atacantes: Erling Haaland, Omar Marmoush.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!