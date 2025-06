Denílson crava único brasileiro que irá passar da fase de grupos no Mundial

Faltam apenas três dias para o início do Mundial de Clubes. Ao todo, quatro clubes brasileiros disputam o torneio. Tratam-se de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Em entrevista ao canal "N Sports", no Youtube, o ex-jogador Denílson afirmou que apenas o Alviverde irá passar para as oitavas de final.

Para o atual comentarista dos canais Globo, a equipe do técnico Abel Ferreira é a melhor preparada, dentro dos times brasileiros, para o torneio. Ao argumentar sobre a análise, Denílson citou a constância e estabilidade mental do trabalho do treinador português.

- O Palmeiras é o time mais preparado mentalmente do Brasil. Neste Mundial de clubes, acredito que o Verdão seja o único a passar da fase de grupos, dentre os times brasileiros - analisou o ex-jogador.

Mundial de Clubes

O novo torneio da Fifa estreia neste sábado (14), às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos. A partida de estreia será entre Inter Miami, de Lionel Messi, contra Al Ahly, do Egito, válida pelo Grupo A. A chave é a mesma de Palmeiras, clube apontado por Denílson como favorito para avançar as oitavas de final.

Além do Alviverde, o Porto, de Portugal, completa o chaveamento. As duas equipes se enfrentam no domingo (15), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

