Manchester City tenta a contratação de meia para o Mundial

O Manchester City está negociando com o Lyon a contratação do meia Rayan Cherki. De acordo com o jornalista Sean McCormick, do portal Manchester Evening News, o time inglês recebeu sinal verde para uma proposta na casa dos 25 milhões de euros pelo jogador. O City tem pressa para concluir a operação e quer contar com o francês já no Mundial de Clubes.

O Manchester City está buscando um atleta para substituir Kevin De Bruyne, que já anunciou que deixará o clube. Após desistir da contratação de Florian Wirtz, que deve ir para o Liverpool, o nome de Cherki foi avaliado positivamente pela diretoria do clube. O meia francês, de 21 anos, revelou que não deseja permanecer no Lyon para a próxima temporada.

Outras movimentações do Manchester City no mercado de transferências

Outros dois jogadores que estão no radar do clube inglês são Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, e Tijjani Reijnders, que atuou pelo Milan na última temporada. A diretoria do Manchester City, na figura do presidente Khaldoon Al Murabak, já anunciou que pretende chegar no Mundial de Clubes com um elenco diferente do atual.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando