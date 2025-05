Jack Grealish, o camisa 10 do Manchester City, pode estar com as malas prontas para deixar o clube na próxima janela de transferência. O jogador não foi relacionado por Pep Guardiola para a última partida da temporada de Premier League, contra o Fulham, e seu futuro parece cada vez mais distante da equipe de Manchester.

O jogador que custou 100 milhões de euros aos cofres do Manchester City termina a temporada em baixa. Usando a camisa 10 do clube, Grealish não entrou em campo na derrota da equipe na final da Copa da Inglaterra e também não jogará contra o Fulham, uma partida crucial para decidir a classificação do Manchester City para a próxima temporada.

Jack Grealish em treino pré-jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Os motivos da decisão de Pep Guardiola foram revelados pelo jornal "The Telegraph". Segundo o portal, o treinador deixou o jogador de fora da partida crucial como uma punição, já que o meio-campista teria sido o último a deixar a festa de despedida de Kevin de Bruyne. Entrentanto, Para o lugar do inglês, o comandante preferiu escalar o argentino Claudio Echeverri.

Grealish pode estar de saída do Manchester City

O jogador só jogou como titular uma vez na Premier League de 2025. Pep Guardiola deixou claro que o futuro de Grealish será decidio nos próximos meses. Conforme noticiado no The Telegraph, segundo fontes do clube, uma transferência do meio-campista seria considerada o melhor caminho, e caso acontecesse, o inglês ficaria poderia ficar de fora até do Mundial de Clubes.

Jack Grealish chegou ao clube em 2021, pela bagatela de 100 milhões de euros, e uma saída, seria uma reviravolta enorme. O inglês era um o grande protagonista do Aston Villa, e quando chegou ao Manchester City, apesar de ter ajudado o time a conquistar a tríplice coroa, não conseguiu desempenhar e ter o mesmo destaque que teve no ex-time.

Na coletiva de imprensa, após a final da Copa da Inglaterra, Pep Guardiola despistou sobre o futuro do jogador, afirmando que não sabe onde será o futuro de Grealish, dizendo que essa decisão, passa pelos diretores de futebol e dos agentes.

- Não falei com ele ainda. As pessoas não acreditam quando digo isso, mas essas decisões são dos agentes, da diretoria, do Txiki e do Hugo. Eles é que vão resolver. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas ele precisa voltar a jogar, ganhar ritmo, para poder brigar por espaço novamente - afirmou o treinador.

