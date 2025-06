O grupo G do Mundial de Clubes é composto por Manchester City, Juventus, Al Ain, dos Emirados Árabes, e Wydad Casablaca, do Marrocos. Será o encontro de escolas diferentes e filosofias distintas de futebol. Dessa forma, o Lance! preparou uma análise para você conhecer os detalhes de cada clube do grupo.

Manchester City

O time comandado por Pep Guardiola olha para o Mundial como a grande chance de um título de expressão na temporada. Após um 2024/25 abaixo do esperado, o clube prepara uma reformulação grande no elenco. Tijjani Reijnders, Rayan Cherki e Marcus Bettinelli já foram contratados e farão parte do elenco que disputa o Mundial.

Caio Alves, jornalista e analista do DataEspn, falou que o estilo de Pep Guardiola é o grande trunfo da equipe — O City já tem a sua identidade muito clara em relação a isso. Os times do Guardiola praticam o jogo de posição, então é um time que tem sempre muito controle das partidas, domina a posse de bola durante praticamente a partida inteira, principalmente quando é mandante - no caso do Mundial não vai ser, não vai jogar no Etihad- mas de qualquer forma, eu tenho a convicção que vai mandar nas partidas, vai ser dominante em relação à posse... É um time que conhece muito bem os seus padrões, então joga dessa forma, faz isso muito bem de ser dominante dentro das partidas. E, no Mundial de Clubes, eu tenho certeza que não vai ser diferente —

Negativamente, Caio apontou a fragilidade defensiva que o time teve na temporada e disse que o excesso de desfalques foi preponderante para isso — De fato, foi um problema concreto a questão defensiva e questão de intensidade nessa última temporada. A gente viu um City bastante diferente do que a gente tava acostumado, sofrendo muitos gols. Isso se deu pelas lesões que sofreu ao longo da temporada. Teve muitos desfalques pelo calendário e acabou perdendo jogadores importantes, principalmente o Rodri. O Rodri não aparecia tanto, mas ele era muito crucial ali no funcionamento coletivo do time. E sem esses jogadores, acabou perdendo energia na hora de pressionar, perdendo intensidade nos movimentos sem bola principalmente. E aí acabava sofrendo gol e por consequência perdia, empatava as partidas — disse.

Manchester City de Guardiola anunciou Rayan Aït-Nouri (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Números do City em 2025:

29 jogos

18 vitórias

4 empates

8 derrotas

(66,7% de aproveitamento)

65 gols marcados

33 gols sofridos

Juventus

A Juve também olha para o Mundial de Clubes como a única chance de título nesta temporada. Depois de um 2024/25 turbulento e com troca de treinador, a expectativa é utilizar o jovem elenco para fazer um bom papel na competição.

A má fase da Juventus não vem de hoje e dura praticamente cinco temporadas. Entre 2014-15 e 2019-20, após uma grande reformulação na direção, o clube venceu todas as edições do Campeonato Italiano, contabilizando nove títulos consecutivos. Contudo, a última vez que a Juve venceu a competição foi em 2019-20.

Após a pandemia de Covid-19, uma crise econômica foi instaurada na equipe por uma série de fatores, mas o principal foi por conta das complicações após a contratação de Cristiano Ronaldo. O craque português foi comprado de forma parcelada junto ao Real Madrid e recebia um salário altíssimo. Antes da pandemia, o fator midiático envolvendo o jogador gerava recursos para o clube, que consequentemente conseguia pagar os custos para mante-lo. Durante a paralisação, as receitas geradas por CR7 pararam de existir e a Juventus começou a encontrar dificuldades financeiras para sanar as dívidas feitas pela contratação do jogador.

O estopim da crise no clube ocorreu pelas punições que o clube levou por violar as regras de fair-play financeiro da UEFA. Em 2020, o clube chegou a um acordo com os jogadores para reduzir o salário dos atletas, mas segundo os promotores do Ministério Público de Turim, continuou pagando a quantia anterior ao acordo e não colocava isso no balanço financeiro. Além disso, outros esquemas envolvendo transferências de jogadores foram descobertos. Dessa forma, o clube recebeu diversas sanções, como perda de pontos e multas. Isso fez com que a Juventus não figurasse entre as principais equipes do futebol europeu.

Atualmente, a grande esperança da Juve para o Mundial é o atacante Dusan Vlahovic, artilheiro do time na temporada com 15 gols. De acordo com Fabrizio Romano, o atacante não vai renovar seu contrato e deve sair do clube na próxima janela de transferências. Entretanto, o jogador está inscrito na Copa do Mundo de Clubes e vai defender a Velha Senhora.

Vlahovic anotou dois gol na vitória da Juventus sobre o Lecce (Foto: Carlo Hemann/AFP)

Números da Juventus em 2025:

26 jogos

12 vitórias

7 empates

7 derrotas

(55,1% de aproveitamento)

33 gols marcados

29 gols sofridos

Wydad Casablanca

A temporada do Wydad Casablanca não foi das melhores e o time, que naturalmente não seria um candidato ao título, chega ao Mundial em viés de baixa. O grande problema do time na temporada em termos de resultado foram os empates. O time teve 12 empates em 32 jogos e não conquistou nenhum título. No Campeonato Marroquino, foi 3° colocado e caiu nas oitavas da Copa do Marrocos. Além disso, o clube acabou de trocar de técnico.

De acordo com Luis Fernando Filho, comentarista e especialista em futebol africano, Mohamed Amine Benhachem, novo técnico do clube, privilegia o equilíbrio tático. — Normalmente, não foge do esquema padrão 4-2-3-1. E como enfrentará equipes de calibre técnico maior como Manchester City e Juventus, é um time que vai procurar contra-atacar e atacar os corredores laterais. Por isso, o comprometimento tático dos meias e atacantes, sem a bola, será crucial para o modelo de jogo do clube Mundial de Clubes — disse.

Luis Fernando também destacou os principais jogadores da equipe — Mohamed Rayhi é o grande jogador do Wydad na temporada, se consolidando como a esperança de gols. Foi o artilheiro do clube no campeonato marroquino. Outro jogador interessante é o meio-campista Cassius Mailula, referência técnica no setor e capaz de produzir gols lá na frente- como tem feito. Olho também nas contratações para o Mundial como Stephane Aziz KI, meia-atacante, e Nordin Amrabat, esse último sendo um volante com passagens pela seleção do Marrocos — completou.

Equipe do Wydad Casablanca antes de partida do Campeonato Marroquino (Foto: Reprodução/FIFA)

Números do Wydad Casablanca em 2025:

16 jogos

9 vitórias

6 empates

1 derrotas

(68,8% de aproveitamento)

25 gols marcados

10 gols sofridos

Al Ain

O Al Ain é outro clube que chega em baixa no Mundial. O time foi muito irregular durante a temporada e também não conquistou nenhum título. O clube foi o 5° colocado na liga nacional e caiu nas quartas das Copas. Além disso, foi o último colocado na fase de grupos da Champions da Ásia.

Na temporada como um todo, o grande destaque do Al Ain foi Kodjo Laba. O atacante foi o artilheiro da equipe, com 22 gols marcados. Laba já está na sexta temporada pelo clube e é a grande esperança do Al Ain no Mundial de Clubes.

Novo uniforme do Al Ain (Foto: Reprodução/X)

Números do Al Ain em 2025:

20 jogos

7 vitórias

5 empates

8 derrotas

(43,3% de aproveitamento)

29 gols marcados

22 gols sofridos