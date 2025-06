O Los Angeles FC se reforçou para o Mundial de Clubes da Fifa e anunciou nesta quarta-feira (11) a contratação do atacante Javairô Dilrosun, ex-jogador do Manchester City e com passagens pelas principais ligas da Europa. O holandês chega por empréstimo do Club América-MEX até 24 de julho, com opção de compra ao final do vínculo.

A chegada de Dilrosun acontece graças à janela de transferências especial aberta pela FIFA exclusivamente para o Mundial de Clubes. O jogador já está regularizado e poderá atuar pela equipe californiana no torneio internacional.

Experiência europeia e passagem pela seleção

Aos 26 anos, Dilrosun é um atacante veloz e habilidoso, com formação nas categorias de base do Ajax e do Manchester City. Ele já vestiu as camisas de clubes tradicionais como Hertha Berlin (Alemanha), Bordeaux (França) e Feyenoord (Holanda), além de ter sido convocado para defender a seleção principal da Holanda.

Seu último clube foi o América, do México, onde chegou em 2024. Pela equipe mexicana, Dilrosun disputou 27 partidas na atual temporada, com 1 gol marcado e 3 assistências. Curiosamente, o atacante esteve em campo justamente no confronto decisivo entre Club América e Los Angeles FC, que definiu o último classificado para o Mundial de Clubes.

Javairô Dilrosun em ação pelo Club América em partida contra o Los Angeles FC (Foto: Jessie Alcheh/Getty Images via AFP)

Flamengo no caminho

O LAFC está no Grupo D do Mundial de Clubes ao lado de Flamengo, Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia). Os norte-americanos farão sua estreia na próxima terça-feira (17), às 16h (horário de Brasília), contra o Chelsea. Já o aguardado duelo contra o Flamengo será no dia 24 de junho, em um confronto direto que pode ser decisivo para a classificação à próxima fase.

Com a chegada de Dilrosun, o técnico Steve Cherundolo ganha mais uma opção ofensiva para encarar adversários de peso e buscar uma campanha histórica no torneio.