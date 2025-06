O Manchester City definiu que Jack Grealish não viajará com o restante do elenco para a disputa do Mundial de Clubes, que começa neste mês. Após uma temporada com poucos minutos em campo, o jogador mais caro da história do clube inglês foi comunicado que está livre para procurar outro time, de acordo com informação da ESPN.

Recentemente, Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, falou sobre o planejamento para a montagem do elenco para a disputa do Mundial de Clubes. O empresário afirmou que pretende chegar no Mundial de Clubes com um novo elenco e que já tem as opções para reforçar o time.

Com isso, o futuro do jogador de 29 anos fica incerto no Manchester City com a chegada da janela de transferências de verão. Grealish chegou ao clube em 2021 do Aston Villa e custou cerca de 100 milhões de libras aos cofres do City.

Confira os números de Jack Grealish pelo Manchester City

Grealish foi peça importante no time de Guardiola que venceu a tríplice coroa na temporada 2022/23. Titular absoluto daquela campanha e companheiro de ataque de Haaland, o inglês fez 50 jogos naquela temporada, com cinco gols e 11 assistências.

Jack Grealish foi importante para o Manchester City na tríplice coroa (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na temporada atual, contudo, Jack Grealish não conseguiu manter um bom desempenho e foi pouco utilizado pelo treinador espanhol. Foram apenas 20 partidas nesta edição de Premier League e 32 por todas as competições, com 1541 minutos jogados - o que equivale a uma média de 48 minutos por partida.

Nestes jogos, Grealish fez apenas três gols e deu cinco assistências. Em maio, Guardiola falou sobre a baixa minutagem do jogador no elenco.

— É claro que o Jack precisa jogar. Ele é um jogador inacreditável que tem que estar em campo a cada três dias. Isso não aconteceu nesta temporada, nem na anterior. Ele precisa disso – conosco ou em outro lugar. Essa é uma questão para o Jack, seu empresário e o clube. Se ele ficar, ótimo – e ele lutou desde o primeiro dia para contribuir.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

