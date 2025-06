Vidente crava resultado de Brasileiros em primeira rodada do Mundial

Faltam apenas um dia para o início do Mundial de Clubes de 2025. Ao todo, quatro clubes brasileiros irão participar do novo torneio da Fifa. Tratam-se de Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu os resultados das estreias dos clubes nacionais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com a previsão do tarólogo, três clubes brasileiros tem grandes chances de estrear na competição com vitória. São eles: Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Por outro lado, o Fluminense, que encara o Borussia Dortmund, da Alemanha, deve ter grandes dificuldades de vencer o confronto.

Palmeiras x Porto

Luiz Filho previu que a equipe de Abel Ferreira irá entrar em campo para o confronto contra o clube português bastante focada. A mobilização do clube brasileiro poderá ser crucial para a construção do resultado positivo na estreia.

continua após a publicidade

A partida entre Palmeiras e Porto acontece no domingo (15), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, no Estados Unidos. O Alviverde será o primeiro brasileiro a estrear no torneio da Fifa.

Treino do Palmeiras em Greensboro, nos Estados Unidos (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Botafogo x Seattle Sounders

Assim como o Palmeiras, a equipe do técnico Renato Paiva tem grandes chances de confirmar o favoritismo contra o Seattle Sounders na estreia. Conforme previsto por Luiz Filho, o Glorioso irá entra em campo com bastante intensidade. Determinada energia irá contribuir para um domínio das ações em campo, e assim, a construção da vitória.

continua após a publicidade

O confronto entre Botafogo e Sounders acontece também no domingo (15), às 23h (de Brasília), no Estádio Lumen Field. O Alvinegro será o segundo brasileiro a entrar em campo pelo Mundial de Clubes.

Botafogo treinou pela terceiro dia seguido em Santa Barbara para a estreia no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Botafogo)

Flamengo x Espérance

O Rubro-negro carioca foi outro clube que o tarólogo previu que irá estrear com o pé direito no Mundial de Clubes. De acordo com Luiz Filho, o time de Filipe Luís irá entrar em campo de forma equilibrada, e por isso, deve confirmar o resultado. Mas o tarólogo chamou atenção para uma possível quantidade alta de gols perdidos.

O Flamengo enfrenta o Espérance na segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O time carioca será o terceiro brasileiro a estrear na competição.

Flamengo treina em Atlantic City em preparação para o Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Fluminense x Borussia Dortmund

Por fim, o Fluminense foi apontado pelo tarólogo como o único clube brasileiro que irá perder na estreia do Mundial. Luiz Filho pontuou que o time carioca enfrenta o adversário mais difícil do grupo na estreia, e assim, terá bastante dificuldade para se encontrar em campo.

O Tricolor encara o Borussia Dortmund na terça-feira (17), às 13h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York.

Treino do Fluminense na Universidade da Carolina do Sul (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Mundial de Clubes

O novo torneio da Fifa estreia oficialmente neste sábado (14). A partida de estreia da competição será entre Inter Miami e Al Ahly, do Egito, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.